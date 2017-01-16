Идет реставрация сокровищ религиозного искусства в Вифлеемской Базилике Рождества Христова

Храм был построен римским императором Константином в 4 веке

ИЕРУСАЛИМ. Идет реставрация сокровищ религиозного искусства в Вифлеемской Баилике Рождества Христова, построенной императором Константином Великим в 4 веке, сообщает Religionnews.

Храм высоко почитается всеми христианскими церквями, и ныне его посещает ежегодно около миллиона паломников и туристов, стремящихся в Святую Землю со всего мира, что делает его самой известной достопримечательностью в зоне ответственности Палестинской национальной администрации на западном берегу реки Иордан.

В настоящее время храм находится в совместном владении Греко-православной, Сирийской православной, Римско-католической и Армянской апостольской церквей, и каждая из них имеет здесь свои монашеские общины. С 2013 года здесь ведутся реставрационные работы – в основном силами итальянских специалистов реставрационной организации Piacenti SpA, которые получили разрешительный документ от палестинских властей, дающий им право преодолевать все культурно-религиозные разногласия и запреты, продвигая вперед масштабные реставрационные работы, которые, как ожидается, в итоге обойдутся примерно в 15 миллионов долларов.

«Для каждого истинно верующего человека это святое место, где божественный младенец пришел в этот мир в пещере, которая действительно существует под этим храмом, - говорит Джиамарко Пьяценти, глава реставрационной группы. – Это место с тех пор всегда почиталось и сберегалось с великим благоговением, и потому, помимо высокой и бесценной святости, оно имеет еще и огромную историческую и археологическую ценность».

За последние три года около 170 специалистов упорно трудятся над реставрацией сводов, деревянных архитравов и стен храма. В ходе работ им удалось отыскать и открыть взорам мозаичного ангела, седьмого по счету ангела в храме, а в целом они уже расчистили и отреставрировали более миллиона крохотных цветных пластинок настенных мозаичных изображений. «Эта тяжелая работа выполнена благодаря упорному совместному труду многих специалистов из различных компаний и стран мира, - говорит Пьяценти, - и все они внесли в нее свой большой опыт и умение, будучи представителями самых разных религий, национальностей и культур».

Храм был достроен по велению императора Константина, но в шестом веке был разрушен во время очередной войны. В 565 году была выстроена новая базилика по распоряжению византийского императора Юстиниана, а яркие мозаики на ее стенах появились несколько позже, в 12 веке. «Конструкция поперечного нефа – совершенный и удивительный образец высокого архитектурного искусства, - говорит реставратор, - и не менее высокое искусство мы видим в мозаиках, колоннах, капителях и архитравах этого древнего храма».

За многие столетия конструкции и украшения храма обветшали и пострадали от проникающей воды. Храм получил статус объекта всемирного наследия в 2012 году и тогда же внесен в список угрожаемых объектов по решению ООН – в отчаянной попытке уберечь его от дальнейшего разрушения. Но все еще мало кто понимает, по словам Пьяценти, какое это чудо, что храм вообще устоял и сохранился после всех вторжений, войн и природных катаклизмов, которые сотрясали этот регион многие столетия. «Этот храм – настоящая крепость, которая выдержала множество приступов и 15 страшных землетрясений, и только каким-то чудом эта святыня дожила до наших дней» - говорит реставратор.

На сегодня выполнено порядка две трети реставрационных работ. Сейчас подыскиваются средства на реставрацию 50 колонн храма и напольных мозаик, а также на установку противопожарных и осветительных систем. Работы финансируются целым рядом стран, в том числе Германией, Италией, Турцией, Марокко и Ватиканом, и должны по плану завершиться в 2019 году.