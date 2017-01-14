В Мальтийском ордене заявили, что увольнение канцлера фон Безелагера имело под собой глубокие основания

и не было связано только с его участием в распространении презервативов

ВАТИКАН. Представитель Ордена Мальтийских рыцарей заявил, что увольнение бывшего канцлера Ордена барона Альбрехта фон Безелагера (Albrecht von Boeselager) было связано не только с его участием в программе бесплатного распространения презервативов.

Эудженио Айрольди ди Роббиате (Eugenio Ajroldi di Robbiate), директор по коммуникациям Мальтийского ордена, сказал в интервью Catholic News Agency, что противоречия, которые привели к изгнанию фон Безелагера из Мальтийского ордена, “более сложны”, чем это представляется в большинстве публикаций на эту тему.

По словам ди Роббиате, фон Безелагер прекратил поддержку Мальтийским орденом программы бесплатной раздачи презервативов, когда он понял, что совершил недопустимое. Однако этот инцидент вызвал бурное обсуждение в ордене, которое привело, в конечном счете, к требованию отставки канцлера.

Хотя ди Роббиате не назвал окончательные причины, по которым фон Безелагера попросили уйти в отставку, глава пресс-службы Мальтийского ордена подтвердил, что бывший канцлер дважды отказывался уйти в отставку, несмотря на соответствующие приказы со стороны руководства рыцарей-госпитальеров. В соответствии с конституцией Ордена, отказ канцлера выполнить приказание властей Мальтийских рыцарей привел к его увольнению.