Папа Франциск продвинулся дальше по пути поглощения Мальтийского ордена Римской курией

Папа аннулировал все решения руководства ордена, принятые в последние два месяца

ВАТИКАН. Продвигаясь все дальше в вопросе поглощении Рыцарского Мальтийского ордена Римской курией, Папа Франциск официально объявил, что все недавние решения руководства ордена «не имеют законной силы», сообщило издание британских католиков National Catholic Register.

Решение Папы Римского, переданное рыцарям Мальтийского ордена в специальном сообщении через госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина, аннулирует все действия великого магистра Мальтийского ордена фра Мэтью Фестинга (Matthew Festing), который подал прошение об отставке с поста главы ордена на минувшей неделе. Великий магистр ушел в отставку также под давлением главы Католической Церкви, прямо потребовавшего от него пойти на этот шаг.

Папское решение касательно аннулирования указов великого магистра затрагивает действия и решения фра Фестинга, относящиеся ко времени после 6 декабря прошлого года, когда глава Мальтийского ордена сметил со поста канцлера барона Альбрехта фон Бёзелагера (Albrecht von Boesalager). Папа Римский также объявил, что решения руководящего Совета Мальтийских рыцарей, принятые после этой даты, также признаны недействительными.

Папский декрет, таким образом, полностью отменяет постановление об увольнении канцлера Мальтийского ордена Альбрехта фон Бёзалагера, и назначения Джона Критьена (John Critien) его временным заместителем.

Суверенный Совет Рыцарей Мальты (капитул ордена) собрался на свою чрезвычайную сессию в субботу, 28 января 2017 г. Совет должен был обсудить отставку фра Фестинга, которая, несмотря на папское решение, не может стать официальной, пока не будет принята суверенным Советом. Однако официальной информации о решениях, которые принял Совет, пока не опубликовано.