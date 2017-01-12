Мальтийские рыцари не будут сотрудничать с ватиканской комиссией, расследующей конфликт внутри ордена

Рыцари ссылаются на суверенный статус Мальтийского ордена

ВАТИКАН. Рыцари Мальтийского ордена заявили, что они не будут сотрудничать с ватиканской комиссией, созданной Папой Римским Франциском, чтобы расследовать обстоятельства конфликта, возникшего в ордене.

В заявлении, опубликованном 10 января 2017 г. на официальном сайте Ордена госпитальеров св. Иоанна Иерусалимского (Мальтийского), руководство Мальтийских рыцарей подчеркнуло, что изгнание барона Альбрехта фон Безелагера (AlbrechtvonBoeselager), канцлера ордена, было “внутренним действием властей Ордена”.

Отмечая, что Мальтийский рыцарский орден обладает суверенитетом, лидеры госпитальеров заявили, что решение не сотрудничать с Ватиканом при расследовании проблемы было основано на стремлении “защитить суверенитет” Ордена. По мнению рыцарей, вмешательство Ватикана в вопрос, касающийся внутреннего самоуправления Мальтийского ордена, может рассматриваться как “ограничение его суверенитета”.

В заявлении отмечается, что Мальтийский орден признан суверенным в соответствии с международным правом, и ватиканский ежегодник «AnnuarioPontificio» только единожды упоминает об Ордене — “и то не среди монашеских орденов, а скорее среди государств, имеющих посольства, аккредитованные при Святом Престоле”.

В декабре прошлого года, после того, как Папа Франциск создал комитет по расследованию дела канцлера фон Безелагера, Рыцари Мальты сказали, что подобное расследование “недопустимо” на том же основании, что Орден является независимой и суверенной организацией.

В то же время, в отдельном письме Папе Франциску великий магистр Ордена фра Мэтью Фестинг (MatthewFesting), ссылался на уникальный статус рыцарской организации, подчеркнул, что Мальтийский орден “стремится совершать свое служение в полном соответствии с учением Церкви и указаниями, которые приходят от преемника святого Петра”.