Совет Мальтийского ордена принял отставку Мэтью Фестинга с поста великого магистра

Ранее отставки главы рыцарского ордена потребовал Папа Франциск

ВАТИКАН. Суверенный Совет Рыцарей Мальтийского ордена проголосовал 28 января 2017 г. за принятие отставки фра Мэтью Фестинга с поста великого магистра ордена. Ранее отставки главы ордена потребовал Папа Франциск, сообщило британское издание National Catholic Register.

Решение не было принято единогласно, однако, лишь незначительное число голосов было подано против отставки Фестинга с поста главы ордена. В то же время сообщается, что Ватикан оказал сильное давление на руководство Мальтийского ордена, опасаясь, что лидеры рыцарей выступят против отставки Фестинга.

Совет также принял решение Папы Римского о том, что все недавние действия и решения уходящего в отставку великого магистра признаются не имеющими законной силы. Таким образом барон Альбрехт фон Бёзелагер, который был смещен с поста канцлера Мальтийского ордена, вернулся на эту должность и незамедлительно приступил к исполнению своих обязанностей.

Признавая власть Папы Римского над собой, Суверенный Совет Мальтийского ордена выразил благодарность Франциску за то, что понтифик уважил юридический суверенитет ордена, принимая решение об отставке его магистра, которое окончательно должен был легитимировать Совет.

В специальном заявлении, принятом по итогам голосования, подчеркивается, что папский делегат, который будет назначен, чтобы контролировать деятельность Мальтийского ордена, будет ответственным за его духовное возобновление.

Фра Людвиг Хоффманн фон Румерштайн (Ludwig Hoffmann von Rumerstein), который, как считают, очень слаб здоровоьем по причине преклонного возраста, временно возглавит Мальтийский орден в качестве «лейтенанта» (т.е. временного администратора) и останется таковым до выборов преемника великого магистра, которые, как ожидается, пройдут в ближайшее время.