Лютеранская Церковь Норвегии утратила статус государственной конфессии

Ее священнослужители больше не являются по своему статусу государственными служащими

ОСЛО. Церковь Норвегии — лютеранская религиозная организация, прежде имевшая статус государственной, — перестала быть официальной “общественной религией Норвегии” 1 января 2016 г. Лютеранские священнослужители Норвегии больше не являются по своему статусу государственными служащими.

“Мы сталкиваемся с самыми большими организационными изменениями в Церкви, начиная со времени Реформации”, - сказал Йенс-Петер Джонсен (Jens-Petter Johnsen) из Национального совета Церкви Норвегии, которого цитирует International Business Times. “Изменения создадут четкое разделение между Церковью и государством”, - отметил лютеранский клирик.

Тем не менее, отделение Церкви Норвегии от Норвежского государства пока что не является полным: в соответствии с конституцией страны, Церковь Норвегии остается “национальной церковью Норвегии”, и она “будет поддерживаться как таковая государством”.

Норвегия - скандинавская страна с населением 5.3 млн. человек, 82% из которых - лютеране.