Патриарх Антиохийский и Архиепископ Кипрский совершили совместное богослужение в Сирии
- 3 января
- 18:42
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- Источник:
- Седмица.Ru
На Рождество президент Сирии Башар аль-Асад посетил православный монастырь
ДАМАСК. Президент Сирии Башар аль-Асад посетил христианскую религиозную общину на Рождество Христово (по западному календарю), сообщило информационное агентство CWN.
Сопровождаемый своей женой Асмой Башар Асад приехал 25 декабря 2016 г. в православный женский монастырь Богоматери Саиднайя. Обитель, которая принадлежит Антиохийской Православной Церкви, находится приблизительно в часе езды к северу от Дамаска.
Башар и Асма Асады передали свои Рождественские поздравления монахиням, живущим в монастыре Саиднайя.
Монастыря Богоматери Саиднайя — древняя обитель, построенная византийским императором Юстинианом в 6-м веке. Неоднократно страдавший на протяжении веков от войн монастырь всякий раз вновь возрождался к жизни. Обитель также понесла большой урон от артиллерийских обстреляв во время нынешней гражданской войны в Сирии.
Визит президента Асада в монастырь проходил в тот же день, когда христиане недавно освобожденного от исламистов Алеппо открыто праздновали Рождество Христово - впервые после того, как город был захвачен боевиками.
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