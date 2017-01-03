На Рождество президент Сирии Башар аль-Асад посетил православный монастырь

Вместе с супругой Асмой президент Сирии посетил женский монастырь Богоматери Саиднайя

ДАМАСК. Президент Сирии Башар аль-Асад посетил христианскую религиозную общину на Рождество Христово (по западному календарю), сообщило информационное агентство CWN.

Сопровождаемый своей женой Асмой Башар Асад приехал 25 декабря 2016 г. в православный женский монастырь Богоматери Саиднайя. Обитель, которая принадлежит Антиохийской Православной Церкви, находится приблизительно в часе езды к северу от Дамаска.

Башар и Асма Асады передали свои Рождественские поздравления монахиням, живущим в монастыре Саиднайя.

Монастыря Богоматери Саиднайя — древняя обитель, построенная византийским императором Юстинианом в 6-м веке. Неоднократно страдавший на протяжении веков от войн монастырь всякий раз вновь возрождался к жизни. Обитель также понесла большой урон от артиллерийских обстреляв во время нынешней гражданской войны в Сирии.

Визит президента Асада в монастырь проходил в тот же день, когда христиане недавно освобожденного от исламистов Алеппо открыто праздновали Рождество Христово - впервые после того, как город был захвачен боевиками.