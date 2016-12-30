В столице Грузии открылась выставка «Сокровища Средних веков»

Впервые представлен на обозрение единственный сохранившийся фрагмент оригинала завещания святого царя Давида Агмашенебели

ТБИЛИСИ. В оснащённом по современным международным стандартам выставочном зале Национального музея Грузии открылась выставка уникальных экспонатов, ряд которых был впервые представлен на широкое обозрение. Экспозиция была организована усилиями сотрудников Национального архива и Национального центра рукописей, сообщает Interpressnews.ge.

Гостям вернисажа впервые представлен на обозрение единственный сохранившийся фрагмент оригинала завещания святого царя Давида Агмашенебели, написанного перед походом на Ширвани.

Вардзийское т.н. «праздничное» «Четвероглавие» (XII-XIII вв.) - Евангелие святой царицы Тамары, которое служило ей на молебнах в любимой царской резиденции – пещерном монастырском комплексе Вардзия – ещё один редчайший экспонат, который посетители выставки имели возможность увидеть воочию, наряду с другими образцами грузинского искусства.