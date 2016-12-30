Редкие списки икон и трехмерный макет Святой Горы представят в Киеве
- 30 декабря
- 15:51
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- Источники:
- Благовест-инфо
- Седмица.Ru
В столице Грузии открылась выставка «Сокровища Средних веков»
Гостям вернисажа впервые представлен на обозрение единственный сохранившийся фрагмент оригинала завещания святого царя Давида Агмашенебели, написанного перед походом на Ширвани.
Вардзийское т.н. «праздничное» «Четвероглавие» (XII-XIII вв.) - Евангелие святой царицы Тамары, которое служило ей на молебнах в любимой царской резиденции – пещерном монастырском комплексе Вардзия – ещё один редчайший экспонат, который посетители выставки имели возможность увидеть воочию, наряду с другими образцами грузинского искусства.
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