Музыка европейского Рождества прозвучит в главном католическом храме Москвы

В фестивале примут участие лучшие органисты Европы

МОСКВА. В международном Рождественском фестивале, призванном объединить восточные и западные христианские традиции, примут участие лучшие органисты Европы, сообщили РИА Новости в пресс-службе организаторов фестиваля — благотворительного фонда "Искусство добра".

Фестиваль пройдет в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного зачатия — единственном, по словам организаторов, месте столицы, где сочетаются атмосфера действующей церкви и звучание настоящего большого органа. Согласно многовековой традиции, в свободное от богослужений время здесь проводятся концерты классической, духовной и даже доброй современной музыки. Собор стал первым действующим храмом, возродившим этот обычай на территории России, в нем установлен один из лучших инструментов Европы и России — духовой орган Kuhn.

"Традиция проведения музыкальных фестивалей в стенах храма имеет глубокие корни. Она возникла еще в XVI-XVII веках вместе с традицией концертирования в церкви: тогда, как правило, по большим церковным праздникам, после службы органисты давали открытые концерты. Позднее подобные концерты стали проводится в крупных кафедральных соборах, так что эта традиция имеет очень давнюю историю, а мы лишь ее поддерживаем", — считает арт-директор фестиваля Марина Омельченко.

В рамках фестиваля в соборе выступит знаменитый органист Гюнтер Рост, в шестнадцатилетнем возрасте исполнивший все органные сочинения Иоганна Себастьяна Баха, титулярная органистка собора святого Патрика в Нью-Йорке Дженнифер Паскуаль, ансамбли из Швеции, Ирландии, Норвегии и других стран. Средства, собранные при проведении всех мероприятий фестиваля, будут направлены на благотворительность.

"Рождество — это самый светлый, самый чудный праздник, который несет радость людям. Этот фестиваль мы даже назвали "Искусство добра", потому как добро – это та категория, которой у нас в мире сегодня так не хватает: слишком много зла, слишком много горя и слез. Мы приглашаем музыкантов из разных стран мира, чтобы они поделились с российскими слушателями своими музыкальными рождественскими традициями, вдохновением, красотой и пониманием того, что музыка в сегодняшние дни является одним из объединяющих и примиряющих начал" — отметила Омельченко.