Красноярские психиатры требуют запретить Хеллоуин в детских учебных заведениях из-за расстройств у детей

КРАСОНОЯРСК. Группа красноярских психиатров обратилась в общественный совет при Красноярской митрополии РПЦ с рекомендацией запретить празднование Хеллоуина в российских общеобразовательных учреждениях. Врачи объяснили, что пободные праздники ведут к психическии расстройствам у детей. В общественном совете пообещали, что поднимут вопрос запрета на федеральном уровне.

Медики выразили обеспокоенность тем, что празднование Хеллоуина в учебных заведениях стало приобретать массовый характер. Праздник "несет большую опасность для детей", убеждены врачи.



"Принимавшие участие в подобных мероприятиях дети нередко испытывают страх темноты и одиночества, подавленное настроение, склонности к суициду, у них появляется энурез, немотивированная агрессия, ночные кошмары, "голоса" и прочие психические расстройства и неврозы. <...> Совместное негативное возбуждение (беснование) оказывает сильнейшее психофизическое суггестивное и разрушительное воздействие на подростков", - говорится в тексте обращения.

По мнению психиатров, во время празднования Хеллоуина "фактически происходит подмена и переворачивание общечеловеческих представлений о добре и зле, красоте и безобразии, истине и лжи". "Под видом "дьявольского карнавала" в Хеллоуин происходит вестернизация детского сознания, навязывание людям агрессии, в которой зло обязательно побеждает добро. А после этого полным ходом происходит демонизация детского сознания", - уверяют врачи.

Также, по мнению составителей обращения, Хеллоуин воспевает культ смерти. В свою очередь, внедрение в сознание детей и молодежи темы никчемности и умирания напрямую связано с ростом числа самоубийств в стране, отмечают психиатры со ссылкой на неназванных экспертов.

По этим причинам врачи предложили запретить празднование Хеллоуина в детских и образовательных учреждениях.

Обращение психиатров было передано в Общественный совет при Красноярской Митрополии РПЦ. Предложение врачей обсуждалось на заседании совета, которое закончилось тем, что его председатель депутат Госдумы Виктор Зубарев пообещал поднять вопрос о возможном запрете празднования Хеллоуина на федеральном уровне.

В то же время зампредседателя общественного совета Сергей Ким сообщил "Сиб.фм", что обращение психиатров вызвало споры среди членов совета, но никаких конкретных решений по нему не принималось.

Член совета считает, что Хеллоуин деформирует систему ценностей и побуждает детей к издевательствам

При этом член общественного совета Дмитрий Атанаев выступил с продолжительной речью на тему вреда от Хеллоуина. "Дело православного просвещения сегодня сталкивается не только с душевной леностью и житейской суетой наших соотечественников, но и с активным проникновением образцов западной культуры, губительно сказывающихся прежде всего на наших детях и молодежи. Речь идет о чуждой нашей православной традиции культуре ритуалов, праздников, фильмов, компьютерных игр и так далее", - читал выступающий свою речь по бумаге.

Обращаясь к теме Хеллоуина, Атанаев сослался на отрывок из утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным в декабре этого года новой доктрины информационной безопасности России. Среди ее основных положений - противодействие зарубежным странам, которые наращивают информационное воздействие на Россию, защита молодежи от размывания традиционных духовно-нравственных ценностей и другие. "Мы считаем, что примером защиты православной культуры и сознания молодежи должно стать противодействие практике отмечания Хеллоуина", - заявил выступающий.

Атанаев рассказал участникам заседания, как этот праздник воздействует "не с православной, а с психологической точки зрения на детей". В первую очередь Хеллоуин деформирует систему ценностей у ребенка. "У детей есть шкала: хорошо - плохо, добро - зло, хорошие и плохие герои", - сообщил Атанаев. По его словам, к хорошим относятся ангелы и богатыри, к плохим - "черти, бесы и все прочее".

Когда ребенок еще не научился отличать одно от другого, в этом вопросе он "очень доверяет родителям", заявил Атанаев и предложил задуматься, что же происходит с детским сознанием, когда "мама одевает ребенка в костюм какого-нибудь демона". По мнению члена совета, это толкает ребенка к предположениям, что его мать хочет, чтобы он стал плохим, что сама его мать плохая или что черти хорошие. Все эти домыслы сознание ребенка не принимает.

В результате ребенок вообще отвергает шкалу "плохое - хорошее", на смену которой приходит шкала "выгодно - не выгодно" и "хорошо - не хорошо". "И ребенок потом с такой шкалой когда вырастает эгоистом. Если ему приятно принимать наркотики, его уже ничего не остановит от этого, и бесполезна любая пропаганда, ведь ему это хорошо будет. Если ему хорошо будет бросить своих родителей, когда он вырастет, он также сделает", - предупредил Атанаев.

Кроме того, из-за Хеллоуина дети приучаются издеваться над другими людьми, считает Атанаев. "Когда дети одеваются на этом празднике, они начинают между собой фактически, можно сказать, беситься и пугать друг друга", - отметил член совета. Все это происходит в виде игры, в которую не вкладывается особого значения, но когда игра заканчивается, дети не могут остановиться и продолжают пугать друг друга уже без костюмов, продолжил выступающий. "Потом это пугание переходит в запугивание, запугивание дальше переходит в издевательство. Потом мы получаем такое, что дети друг над другом издеваются, издеваются над родителями, издеваются над учителями, издеваются, насколько могут", - сообщил член совета.