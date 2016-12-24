Мальтийский Орден попросил Папу Франциска не вмешиваться во внутренние дела рыцарей

Поводом для обращения стало низложение канцлера ордена барона фон Безелагера

ВАТИКАН. Суверенный Мальтийский Орден обратился к Папе Римскому Франциску с убедительной просьбой не вмешиваться во внутренние дела этого рыцарского сообщества, сообщило информационное агентство Associated Press.

Заявление со стороны Мальийских рыцарей последовало после того, как глава Католической Церкви объявил о создании специальной комиссии с целью расследовать обстоятельства низложения канцлера Мальтийского Ордена барона Альбрехта фон Безелагера (Albrecht von Boeselager).

В своем заявление Мальтийский Орден напоминает о том, что все кадровые вопросы относятся к внутренней жизни Суверенного рыцарского ордена, вмешиваться в которые непозволительно никому. Принятое Папой Франциском решение о расследовании дела фон Безелагера и создании специальной комиссии Мальтийские рыцари расценили как результат недоразумения, в связи с чем Папе Римскому направлено специальное письмо с разъяснением всех обстоятельств происшедшего.

Барон фон Безелагер был смещен со своего поста великим магистром Мэтью Фестингом после того, как в руководстве Мальтийского Ордена стало известно о либеральных взглядах канцлера, следствием которых стали его действия, несовместимые нравственными установками Католической Церкви. Так, в бытность великим госпитальером (главой медицинской и благотворительной службы Мальтийского ордена) барон Безелагер в ходе благотворительной кампании в Мьянме стал инициатором бесплатной раздачи презервативов местным жителям, что объяснил намерением снизить уровень заболеваемости СПИДом. В руководстве Мальтийского Ордена действия Безелагера сочли несовместимыми с католическим учением, не допускающим искусственной контрацепции.