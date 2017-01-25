Папа Римский отправил в отставку великого магистра Мальтийского ордена

Мэтью Фестинг подал заявление об отставке по требованию понтифика

ВАТИКАН. Великий магистр Ордена Мальтийских рыцарей фра Мэтью Фестинг (Matthew Festing) подал заявление об отставке по требованию Папы Римского Франциска после того, как он вступил в спор с Ватиканом по вопросу о низложении канцлера Мальтийского ордена барона Альбрехта фон Бёзелагера (Albrecht von Boeselager).

Фра Мэтью Фестинг подал прошение об отставке 24 января 2017 г. во время встречи с понтификом, которая прошла в Ватикане, о чем было объявлено пресс-службой Святого Престола. Папа Римский официально признал отставку на следующий день, “выразив оценку и благодарность” уходящему в отставку лидеру Мальтийских рыцарей.

Пресс-секретарь Мальтийского ордена подтвердил, что Папа Франциск попросил подать в отставку великого магистра Мэтью Фестинга, который обязан повиноваться этой директиве как лицо, принесшее монашеский обет послушания.

Однако ситуация несколько осложнена статусом Мальтийского ордена как суверенного государства - в соответствии с международным правом. Отставка фра Фестинга не получит официального подтверждения, пока не будет принята суверенным Капитулом ордена, который будет собран 28 января. Предстоящее голосование высших руководителей Мальтийского ордена по вопросу об отставке великого магистра, как заявил официальный представитель ордена, будет “техническим”.

Великий командор Мальтийского ордена, который является вторым лицом в его иерархии, примет временное руководство рыцарями-госпитальерами. В дальнейшей перспективе вопрос о будущем руководстве для рыцарей Мальтийского ордена является довольно туманным. Ватикан объявил, что великий командор примет бразды правления орденом “в ожидание назначения папского делегата”. Однако вновь неясно, есть ли у Святого Престола полномочия назначать лидера для суверенного ордена.

В 1981 г. Папа Римский Иоанн Павел II назначил папским делегатом священника Паоло Децца (Paolo Dezza), который временно возглавил Общество Иисуса после того, как генерал Ордена Иезуитов Педро Аррупе (Pedro Arrupe) перенес изнурительный удар. Данный эпизод в нынешних условиях может рассматриваться как прецедент для назначения папского делегата для Мальтийского ордена. В обоих случаях понтифик очевидно хотел осуществить больший контроль над религиозной организацией, которая оказалась в состоянии дезорганизации. Но при этом иезуиты являются монашеским орденом, члены которого приносят обет лояльности Римскому Папе, тогда как рыцари Мальтийского ордена образуют квази-государственное сообщество, имеющее суверенный статус.

Принудительная отставка фра Фестинга была осуществлена после того, как специальный комитет, назначенный Папой Франциском, исследовал внутренние противоречия в Мальтийском ордене, которые возникли после того, как великий магистр изгнал барона Альбрехта фон Бёзелагера с поста канцлера Мальтийского ордена. Орден возражал против проведения папского расследованию, говоря, что удаление канцлера было актом внутреннего управления, и ватиканское расследование стало нарушением суверенитета Мальтийских рыцарей. Далее руководство ордена утверждало, что у членов папского комитета были серьезные конфликты интересов: явный намек на то, что у некоторых участников расследования были деловые связи с Бёзелагером. Тем не менее, папский комитет продолжил свою работу и, по-видимому, спешно сделал вывод о том, что необходимы перемены в руководстве ордена, в том числе - смена великого магистра.