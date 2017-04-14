Богослужение Великой пятницы в Благовещенском соборе в Афинах посетил президент Греции

Прокопис Павлопулос принял участие в чинопоследовании Царских Часов

АФИНЫ. Утром 14 апреля 2017 г., в Великую пятницу, последование Царских Часов было совершено в Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Афинах, сообщило греческое информационное агентство "Ромфея".

Богослужение Царских часов возглавил епископ Назианский Феодорит в сослужении священнослужителей, среди которых также был глава канцелярии Архиепископа Афинского и всей Греции архимандрит Хризостом (Папафанасиу).

На чинопоследовании Царских часов присутствовал Президент Республики Греция Прокопис Павлопулос.

Богослужение с чином погребения Плащаницы в соборе Благовещения в Афинах в Великую пятницу возглавил Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Греции Иероним, которому сослужили епископы Абидосский Кирилл и Мефонский Климент.

На богослужении присутствовали представители правительства, парламентарии, представители вооруженных сил страны, сил безопасности, органов местного самоуправления.