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Седмица.Ru

В Австрии обсуждается вопрос о законности объявления Страстной пятницы выходным днем

Верховный суд Австрии пока не смог прийти к определенному решению

ВЕНА. Верховный суд Австрии не будет самостоятельно принимать решение о том, может ли Страстная пятница быть выходным для всех работников. Представители деловых кругов Австрии пока что отказываются поддержать такое решение. Был подан запрос Европейскому суду в Люксембурге по поводу особого положения членов протестантской церкви и возможности введения праздничного выходного дня в Страстную пятницу для всех работников. Представители Верховного суда также озабочены тем, не является ли праздник дискриминирующим в отношении других сотрудников предприятий по признаку религии. В этом случае особое положение протестантов будет противоречить положению основных прав Хартии ЕС.



В настоящий момент Страстная пятница является выходным днем для членов протестантских церквей, католиков и евангелистско-методистской церкви. Нерелигиозным людям и представителям

других религиозных общин в настоящее время приходится работать в этот день.



В австрийский суд был подан иск гражданином, не принадлежащим к определенной конфессии. Истец работал в Страстную пятницу в 2015 году, но за этот день компания ему не доплатила. Истец хочет получить компенсацию через суд. Иск от работника суд отклонил, однако Апелляционный суд его жалобу признал и постановил возместить ему работу в праздничный день. Было высказано мнение, о том, что сложившаяся практика противоречит директиве ЕС о равном положении всех граждан. Согласно ей не допускаются менее благоприятные условия для граждан на основании религиозных убеждений. Работодатель заявителя опротестовал решение, которое должно обжаловаться в Верховном суде.



У судьи Верховного суда появилось сомнение, является ли особый статус для членов протестантских церквей дискриминацией истца по признаку религии, поэтому он принял постановление сделать

предварительное запрос в Европейский суд.



Представители деловых кругов отвергают предложение сделать Страстную пятницу выходным для всех работников. Генеральный секретать экономической ассоциации Питер Хаубнер высказался, что еще один

выходной день будет стоить около 600 миллионов евро государству и экономика не может себе это позволить, добавив, что в Австрии и так уже 13 государственных праздников.