Храм в Петровском парке Москвы передан в собственность Церкви
- 14 апреля
- 13:26
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
Музыкальный пасхальный фестиваль пройдет в Москве 16-23 апреля
"В столице с 16 по 23 апреля состоится совместный проект Департамента культуры города Москвы и Московской епархии Русской Православной Церкви — Музыкальный пасхальный фестиваль. В течение праздничной недели при храмах — участниках фестиваля на специально организованных площадках пройдут мероприятия для москвичей и гостей города", — рассказали в пресс-службе.
Откроется фестиваль 16 апреля в 12.00 праздничной программой Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря на Страстном бульваре. Гостей ждут конкурсы, мастер-классы, выступление фольклорных народных музыкальных коллективов, экскурсии и пасхальные колокольные звоны.
Также на открытии будет проведен конкурс росписи двухметровых пасхальных яиц, в котором примут участие 20 команд — учащиеся московских художественных студий, колледжей, столичных кадетских школ, команды воспитанников учреждений дополнительного образования, а также домов культуры и культурных центров города Москвы. Расписанные яйца украсят парковую территорию внутреннего двора Мосгордумы, где будет организована выставка пасхальных яиц.
В дни Пасхи и на Красную горку развлекательные программы для всей семьи также развернутся на праздничных площадках храмов. Посетителей ждут пасхальные песнопения и колокольные звоны, творческие мастерские для взрослых и детей, выступление ансамблей и коллективов, спектакли.
Участие в мероприятиях сможет принять любой желающий. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте департамента культуры города Москвы в разделе Официальная информация — Праздничная программа музыкального пасхального фестиваля.
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