Благодатный огонь впервые доставят в США

Принесение огня в США произойдет по инициативе прихожан Русской Православной Церкви Заграницей

ИЕРУСАЛИМ. Благодатный огонь, который сходит ежегодно накануне православной Пасхи в Иерусалиме, доставят в разные уголки Земли при поддержке Фонда Андрея Первозванного.



"Впервые планируется доставить эту святыню в США, и уже получено разрешение на провоз лампады с благодатным огнем на борту самолета", - сообщили корреспонденту "Интерфакс-Религия" в пятницу в пресс-службе фонда.



Принесение огня в США будет совершено по инициативе прихожан Русской Православной Церкви Заграницей.



Частицы огня также передадут в несколько десятков городов России, в том числе в Крым, а также в Баку, Ригу, Таллин и Лондон.



Принесение благодатного огня в пределы Русской Православной Церкви, в том числе к патриаршему пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, осуществляется в рамках многолетней программы Фонда Андрея Первозванного "Просите мира Иерусалиму". Важной составляющей этой инициативы является молитва о мире на Святой Земле, которую совершает российская делегация с патриархом Иерусалимским.



Схождение благодатного огня происходит в Великую субботу в храме Гроба Господня в ходе специального богослужения. Одним из первых это событие описал русский монах Даниил, совершивший паломничество на Святую Землю в начале XII века.



Огонь сходит в возведенной в 1810 году часовне (кувуклии) над местом погребения Христа. Незадолго до Пасхи, которую в этом году христиане всего мира отмечают 16 апреля, была завершена первая за 200 лет реставрация Гроба Господня.