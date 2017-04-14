"Основы православной культуры" изучают почти на 32,5 тыс. российских школьников больше, чем в прошлом году
- 14 апреля
- 13:12
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- Источники:
- ИHТЕРФАКС–Религия
- Седмица.Ru
Около четверти россиян ограничили себя в еде во время поста
Каждый второй приготовит на Пасху кулич и покрасит яйца
МОСКВА. Правила воздержания в еде в течение всего Великого поста полностью или частично соблюдают 26% россиян (в этом году данный показатель достиг максимума за всю историю измерений), еще 3% постятся в последнюю неделю перед Пасхой, сообщает ВЦИОМ.
Обычный режим питания сохраняют 69% участников всероссийского телефонного опроса, проведенного 10-11 апреля среди 1200 респондентов.
Для 23% россиян пост - это духовное очищение, для 6% - приближение к Богу, еще для 6% это время воздержания от плохих мыслей и действий. В то же время у 17% пост ассоциируется с самоограничением в пище, диетой (17%), очищением организма в целом (10%), воздержанием от любых излишеств (7%).
Те или иные традиции, связанные с празднованием Пасхи, в последние 12 лет соблюдает большинство россиян, отмечают социологи.
В этом году, по данным опроса, 52% респондентов будут готовить пасхальные блюда (яйца, пасху, куличи), 26% - освящать их в церкви. Около половины россиян (46%) отправятся в гости или примут родных и близких у себя, 10% преподнесут им подарки. Ко всенощной в пасхальную ночь планируют пойти 9% россиян (среди относящих себя к православным - 11%).
Обычный режим питания сохраняют 69% участников всероссийского телефонного опроса, проведенного 10-11 апреля среди 1200 респондентов.
Для 23% россиян пост - это духовное очищение, для 6% - приближение к Богу, еще для 6% это время воздержания от плохих мыслей и действий. В то же время у 17% пост ассоциируется с самоограничением в пище, диетой (17%), очищением организма в целом (10%), воздержанием от любых излишеств (7%).
Те или иные традиции, связанные с празднованием Пасхи, в последние 12 лет соблюдает большинство россиян, отмечают социологи.
В этом году, по данным опроса, 52% респондентов будут готовить пасхальные блюда (яйца, пасху, куличи), 26% - освящать их в церкви. Около половины россиян (46%) отправятся в гости или примут родных и близких у себя, 10% преподнесут им подарки. Ко всенощной в пасхальную ночь планируют пойти 9% россиян (среди относящих себя к православным - 11%).
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