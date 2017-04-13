Диоцез Руана открыл процесс канонизации священника, убитого исламистами в прошлом году

Жак Гамель, стал жертвой сторонников ИГИЛ, которые перерезали ему горло

РУАН. Католическая епархия Руана открыла процесс канонизации священника Жака Гамеля (JacquesHamel), который был убит исламистами в прошлом году во время совершения Мессы, Catholic Herald.

Архиепископ Руанский Доминик Лебрюн (DominiqueLebrun)объявил об этой новости во время Мессы елеосвящения, все епархиальные священники были собраны, сообщило французское иезуитское издание La Croix.

Священник Поль Вигуру (PaulVigouroux), вице-канцлер Руанской епархии, назначен постулатором канонизационного процесса Жака Гамеля.

В традиции Католической Церкви канонизационный процесс обычно открывается после того, как после кончины кандидата на канонизацию прошел пятилетний период. Однако Папа Римский Франциск предоставил диспенсацию — право сделать исключение из этого правила в случае Жака Гамеля.

Жак Гамель был убит 26 июля прошлого года в своей приходской церкви Saint-Étienne-du-Rouvray. Священник был убит двумя приверженцами «Исламского государства», которые перерезали ему горло.