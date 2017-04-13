Хор ПСТГУ выступит в Москве в рамках фестиваля "Пасхальный дар"

Выступление состоится 17 апреля

МОСКВА. 17 апреля 2017 года с 19.00 до 19.50 на сцене Пушкинской площади в рамках Московского фестиваля «Пасхальный дар» выступит камерный хор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета под руководством выпускника Московской консерватории диакона Алексея Зайцева.

По словам руководителя хора, в финале концерта пройдёт флешмоб с исполнением пасхальных песнопений. «Ожидается, что в акции примут участие около 150 человек. Они вместе с хором споют два пасхальных песнопения: Христос анести и Ангел вопияше. Приглашаем присоединится всех желающих», - отметил диакон Алексей Зайцев.

В исполнении хора прозвучат не только пасхальные песнопения, но и известные церковные и светские композиции. Зрители услышат произведения таких композиторов, как Д. Бортнянский, Н. Кедров, А. Кастальский, С. Танеев, В. Гаврилин, А. Пахмутова. Кроме этого, будет исполнен тропарь современного церковного композитора, выпускника Университета Симеона Сегаля.

Камерный хор ПСТГУ образован два года назад и состоит из студентов университета. В репертуаре хора - песнопения разных народов мира.