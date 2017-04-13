Добровольцы службы "Милосердие" поздравят с Пасхой наиболее нуждающихся людей в Москве
- 13 апреля
- 15:23
- Распечатать
- Источники:
- Пресс-служба ПСТГУ
- Седмица.Ru
Хор ПСТГУ выступит в Москве в рамках фестиваля "Пасхальный дар"
По словам руководителя хора, в финале концерта пройдёт флешмоб с исполнением пасхальных песнопений. «Ожидается, что в акции примут участие около 150 человек. Они вместе с хором споют два пасхальных песнопения: Христос анести и Ангел вопияше. Приглашаем присоединится всех желающих», - отметил диакон Алексей Зайцев.
В исполнении хора прозвучат не только пасхальные песнопения, но и известные церковные и светские композиции. Зрители услышат произведения таких композиторов, как Д. Бортнянский, Н. Кедров, А. Кастальский, С. Танеев, В. Гаврилин, А. Пахмутова. Кроме этого, будет исполнен тропарь современного церковного композитора, выпускника Университета Симеона Сегаля.
Камерный хор ПСТГУ образован два года назад и состоит из студентов университета. В репертуаре хора - песнопения разных народов мира.
- 13 апреля 2017
- 7 апреля 2017
- 4 апреля 2017
- 30 марта 2017
- 20 марта 2017
- 6 марта 2017
- 14 февраля 2017