Ватикан выпустит почтовые марки в честь 90-летия Бенедикта XVI и 100-летия Фатимского явления

Также будет выпущена марка по случаю 1950-й годовщины мученичества св. апостолов Петра и Павла

ВАТИКАН. Ватикан выпустит в мае 2017 г. новые почтовые марки, которыми будут ознаменованы 90-й день рождения почетного Папы Римского Бенедикта XVI и 100-я годовщина почитаемого в Католической Церкви явления Божией Матери в Фатиме, сообщило британское католическое издание Catholic Herald.

Марка достоинством 95 евроцентов в честь Бенедикта XVI изображает отставного понтифика совершающим молитву Розария. Она является “нашей нежной данью ему”, объявила ватиканская служба нумизматики и филателии. Помимо собственно марки также будет выпущен кварт-блок с рисунком, изображающим обнимающихся Папу Франциска и Папу Бенедикта. Проект марки и кварт-блока разработан художницей Даниэлой Лонго.

Бывшему главе Католической Церкви 90 лет исполнится 16 апреля 2017 г.

Марка в честь "Фатимского чуда", как его именуют католики, изображает явление Девы Марии, облаченной в искрящиеся белые одежды и разговаривающей с тремя детьми в Фатиме. Первые явления в Фатиме имели место 13 мая 1917 г.

Ватикан также выпустит марку, отмечающую 1950-ю годовщину мученичества святых апостолов Петра и Павла. На марках будут изображены крупным планом лики апостолов и символы, связанные с ними. Для св. Петра - это петух как напоминание его отрицания от Иисуса, но также и два ключа, в воспоминание слов Иисуса о ключах от Царствия Небесного, обращенных к Петру. Для св. Павла - это традиционные символы, связанные с ним : книга и меч.

Другая печать, сопровождаемая открыткой, установленной для выпуска 4 мая, отмечает 100-ю годовщину появлений Мэри трем детям пастуха в Фатиме Мей 13, 1917.