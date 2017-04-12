Францисканские лидеры попросили Папу Франциска разрешить, чтобы во главе монашеских орденов могли быть не-священники

Известно, что св. Франциск Ассизский не был священником

ВАТИКАН. Францисканские лидеры попросили Папу Франциска рассмотреть вопрос об упразднении требования церковного права относительно, чтобы глава монашеского ордена Католической Церкви в обязательном порядке получал рукоположение в священный сан, сообщило информационное агентство CNS .

На состоявшейся 10 апреля 2017 г. встрече лидеров четырех крупнейших францисканских орденов — Младших братьев, Капуцинов, Конвентуальных францисканцев и Францисканцев Третьего ордена— они попросили, чтобы понтифик рассмотрел возможность избрания супериором францисканского ордена лица, не имеющего сана священника.

Сам св. Франциск Ассизский не был священником, напомнили лидеры монашеских орденов францисканской традиции.

“Вместе с нами Папа Франциск рассмотрит возможность продвинуть этот проект”, - сказал Майкл Перри, министр, лидер Младших братьев.

Второй Ватиканский собор Католической Церкви утвердил правило, согласно которому монашеские ордена должны иметь в качестве своих высших руководителей лиц, имеющих сан священника. Синод епископов в 1994 г. обсудил возможность исключений из этого правила — со ссылкой, прежде всего, на францисканцев. В 1996 г. Папа Римский Иоанн Павел II учредил комиссию, чтобы изучить этот вопрос. Однако, созданная понтификом комиссия так никогда и не ответила на поставленный францисканцами вопрос.