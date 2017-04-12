В Бельгии задержали молодого человека, призывавшего убивать христиан
- 12 апреля
- 20:53
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- Источник:
- Седмица.Ru
В Бельгии католический университет уволил преподавательницу, определившую аборт как форму убийства
ЛЁВЕН. Католический университет в Лёвене, Бельгия, уволил преподавательницу, которая вызвала протесты феминисток, описав во время занятия аборт как форму убийства, сообщило британское издание The Tablet.
Стефани Мерсье (Stephanie Mercier) была обвинена феминистскими группами в использовании учебного помещения для пропаганды собственных политических взглядов после того, как она сказал студентам, изучающим первый год курса философии, что аборт является актом отнятия невинной человеческой жизни. В ответ на протесты феминисток руководство католического университета, который. впрочем, уже давно является таковым лишь по своему официальному названию, сначала приостановило преподавательскую деятельность Стефани Мерсье, а затем сообщило ей, что она уволена.
Мерсье сказала, что при уведомлении об увольнении ей не было названо никаких причин, послуживших основанием для этого шага. Руководство университет только объявило, что в ее классе “спокойствие, необходимое для обучения, не гарантировано”.
Католическая конференция епископов Бельгии отстранилась от участия в разрешении данной проблемы, заявив, что данный вопрос касается лишь отношений между преподавателем и университетом.
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