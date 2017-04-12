В Венесуэле убит монах-францисканец, окормлявший приют для стариков и детей-инвалидов

Диего Бедойя был найден заколотым на рассвете в понедельник, 10 апреля

КАРАКАС. Монах-францисканец Диего Бедойя (Diego Bedoya), член сообщества Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca (Братья-францисканцы Белого Креста), который управлял Casa Hogar в городе Ла Виктория, штат Арагуа, Венесуэла, был найден мертвым на рассвете в понедельник, 10 апреля 2017 г., в своем офисе. Новости была подтверждена Конференцией католических епископов Венесуэлы, сообщило информационное агентство Fides.

Некоторые местные источники сообщали, что монах был убит во время ограбления, и на его теле обнаружено ножевое ранение в области шеи.

Диего Бедойя, колумбиец, который служил в Венесуэле более 15 лет, занимался пастырским служением в Casa Hogar. Францисканец заботится о пожилых людях и детях-инвалидах - в настоящее время приют, который он окормлял, насчитывает 65 обитателей. Он работает в тесном сотрудничестве с общиной францисканцев Белого Креста, которые обеспечивают обитателей приюта едой и предметами первой необходимости.

Местные СМИ отмечают, что грабители скрылись с места преступления, унеся с собой все запасы продовольствия, которыми располагал приют.

Тело Диего Беголья, как отметили в полиции, имело признаки борьбы и, возможно, пыток, которым монах подвергся прежде, чем быть убитым. Полиция подтвердила, что другие предметы были украдены из приюта, включая персональный компьютер и иные ценные вещи.