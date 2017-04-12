Лидеры Англиканской Церкви признали, что Реформация нанесла ущерб единству Церкви

С таким заявлением выступили архиепископы Кентерберийский Джастин Уэлби и Йоркский Джон Сентаму

ЛОНДОН. Два ведущих прелата Англиканской Церкви сделали заявление, призывающее верующих англикан признать “длительный ущерб, нанесенный пять веков назад единству Церкви” Реформацией, сообщила британская газета Guardian.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и архиепископ Йоркский Джон Сентаму утверждают, что конфликты среди христиан, которые произошли после начала Реформации, были явным нарушением призываа Христа к единству.

“из-за этого наследие недоверия и конкуренции стало сопровождать удивительное глобальное распространение Христианства в последующие столетия ”, - подчеркнули англиканские архиепископы.