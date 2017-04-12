Архиепископ Афинский и всея Греции Иероним встретился с Манолисом Глезосом
- 12 апреля
- 13:19
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- Источники:
- Православие.Ru
- Седмица.Ru
Греческий депутат потребовал прекратить доставку благодатного огня в Грецию
По словам депутата, государство не должно «поддерживать языческий обычай» и не имеет права выделять бюджетные средства на традиционную доставку благодатного огня.
Комментируя высказывания Балаураса, митрополит Пирейский Серафим подчеркнул, что в ближайшее время следует ожидать волны подобных антицерковных высказываний, «которые основываются на откровенном невежестве и дезинформации».
Депутат от партии «Независимые греки» Димитрис Камменос назвал высказывания Балаураса «неприемлемыми», «немотивированными и провокационными».
По словам Камменоса, Балаурас оскорбил «97 процентов греков и сотни миллионов православных во всем мире, назвав их язычниками».
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