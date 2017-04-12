Греческий депутат потребовал прекратить доставку благодатного огня в Грецию

По словам депутата, государство не должно «поддерживать языческий обычай»

АФИНЫ. Выступая в телевизионной передаче депутат Герасимос Балаурас потребовал положить конец многолетней традиции перевозки Благодатного огня из Иерусалима в Грецию, сообщает Православие.Ru со ссылкой на сайт Русские Афины.

По словам депутата, государство не должно «поддерживать языческий обычай» и не имеет права выделять бюджетные средства на традиционную доставку благодатного огня.

Комментируя высказывания Балаураса, митрополит Пирейский Серафим подчеркнул, что в ближайшее время следует ожидать волны подобных антицерковных высказываний, «которые основываются на откровенном невежестве и дезинформации».

Депутат от партии «Независимые греки» Димитрис Камменос назвал высказывания Балаураса «неприемлемыми», «немотивированными и провокационными».

По словам Камменоса, Балаурас оскорбил «97 процентов греков и сотни миллионов православных во всем мире, назвав их язычниками».