По данным научного исследования, Библия имеется у 87% семей в США
- 12 апреля
- 13:13
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- Источники:
- Благовест-инфо
- Седмица.Ru
В США известный евангелический апологет присоединился к Православной Церкви
Как сообщает Aleteia со ссылкой на блог Джона Санидопулоса, 9 апреля, на праздник Входа Господня в Иерусалим, в греческой православной церкви св. Нектария в городе Шарлотт Ханеграафф, его жена Кэти и двое из 12-ти детей присоединились к Православию через Таинство Миропомазания.
Хэнк Ханеграафф, которого называют «The Bible Answer Man» – «Человеком библейских ответов», получил широкую известность благодаря своим апологетическим радиопередачам и публикациям. Ханеграаф принимал активное участие в полемике с нехристианскими религиями, новыми религиозными движениями и тем, что он считал «ересями внутри консервативного христианства».
Выступая по радио на следующий день после миропомазания, христианский апологет заявил, что он продолжит проповедовать «просто христианство», о котором говорил К.С. Льюис.
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