В США известный евангелический апологет присоединился к Православной Церкви

Семья Хэнка Ханеграаффа приняла Православие через Таинство Миропомазания

ВАШИНГТОН. Известный евангелический апологет Хэнк Ханеграафф присоединился к Православной Церкви.

Как сообщает Aleteia со ссылкой на блог Джона Санидопулоса, 9 апреля, на праздник Входа Господня в Иерусалим, в греческой православной церкви св. Нектария в городе Шарлотт Ханеграафф, его жена Кэти и двое из 12-ти детей присоединились к Православию через Таинство Миропомазания.

Хэнк Ханеграафф, которого называют «The Bible Answer Man» – «Человеком библейских ответов», получил широкую известность благодаря своим апологетическим радиопередачам и публикациям. Ханеграаф принимал активное участие в полемике с нехристианскими религиями, новыми религиозными движениями и тем, что он считал «ересями внутри консервативного христианства».

Выступая по радио на следующий день после миропомазания, христианский апологет заявил, что он продолжит проповедовать «просто христианство», о котором говорил К.С. Льюис.