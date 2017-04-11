Глава Ордена Иезуитов отклонил обвинения в ереси

Артуро Соза Абаскала обвинили в искажении учения Иисуса Христа о браке

ВАТИКАН. Священник Артуро Соза Абаскал (Arturo Sosa Abascal), недавно избранный верховным генералом Общества Иисуса, отверг обвинения в том, что он подвержен ереси. Данные обвинения были связан с тем, что глава Иезуитов якобы подверг сомнению изложенное в Евангелии учение Иисуса Христа о браке, сообщило издание Crux.

В февральском интервью Артуро Соза Абаскал сказал, что учение Христа должно рассматриваться как отражение конкретного культурного контекста и добавил, что ни у кого не было возможности стенографировать Его слова. Интервью иезуитского лидера тогда вызвало шквал обвинений в адрес Артуро Соза Абаскала в том, что его высказывания противоречат католической доктрине.

«Я не знаю, почему столько людей рассердились на меня», — сказал Соза Абаскал в новом интервью. Он отрицает, что его намерение состояло в том, чтобы исказить значение слов Иисуса.