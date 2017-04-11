Юнус-Бек Евкуров предупредил земляков об опасности вовлечения в террористическую деятельность

МАГАС. Глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга и убийством полицейских в Астрахани обратился к землякам, живущим в разных регионах России и за ее пределами.

"В Санкт-Петербурге совершен чудовищный теракт, есть погибшие и раненые. В Астрахани совершено вооруженное нападение на сотрудников правопорядка - все эти действия совершены бандитами, которые, прикрываясь религией, выполняют заказы лидеров международных террористических организаций. Прошу вас, дорогие земляки, быть разборчивыми в своих общениях и знакомствах. Не все, кто с вами здоровается, может быть человеком, который хочет вам мира и добра. Вы даже не заметите, как будете втянуты в преступные схемы, поэтому избегайте ненужных знакомств и контактов", ометил глава Ингушетии.