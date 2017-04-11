Халиф "ИГ" аль-Багдади был тяжело ранен в результате авиаудара
- 11 апреля
- 17:26
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- Источник:
- Седмица.Ru
Юнус-Бек Евкуров предупредил земляков об опасности вовлечения в террористическую деятельность
МАГАС. Глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга и убийством полицейских в Астрахани обратился к землякам, живущим в разных регионах России и за ее пределами.
"В Санкт-Петербурге совершен чудовищный теракт, есть погибшие и раненые. В Астрахани совершено вооруженное нападение на сотрудников правопорядка - все эти действия совершены бандитами, которые, прикрываясь религией, выполняют заказы лидеров международных террористических организаций. Прошу вас, дорогие земляки, быть разборчивыми в своих общениях и знакомствах. Не все, кто с вами здоровается, может быть человеком, который хочет вам мира и добра. Вы даже не заметите, как будете втянуты в преступные схемы, поэтому избегайте ненужных знакомств и контактов", ометил глава Ингушетии.
Особое внимание Евкуров обратил на необходимость присматривать старшим за молодежью.
"Обращаюсь к старшим! Прошу вас приглядывать за молодёжью, посещать места их обучения, общежития, в которых они проживают. Сегодня нам вместе надо беречь их от связи с пособниками и членами террористических организаций.Проявляйте активную позицию, оказывайте содействие органам правопорядка и местным властям . Особенно прошу молодых ребят – не дайте втянуть себя в провокации... Обращаюсь к родителям тех детей, которые находятся за пределами республики. Ежечасно контролируйте своих детей. Не думайте, что где-то в каком-то вузе или же в местах его временного нахождения кому-то ваш ребенок нужен больше чем вам самим! Веря тому, что вам говорят и пишут ваши дети, все же находите в себе силы перепроверить соответствие действительности того, о чем они вам говорят", сказал Евкуров.
Взрыв в петербургском метрополитене произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате погибли 13 человек и уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, которого считают исполнителем теракта. Еще более 50 человек получили ранения.
"Обращаюсь к старшим! Прошу вас приглядывать за молодёжью, посещать места их обучения, общежития, в которых они проживают. Сегодня нам вместе надо беречь их от связи с пособниками и членами террористических организаций.Проявляйте активную позицию, оказывайте содействие органам правопорядка и местным властям . Особенно прошу молодых ребят – не дайте втянуть себя в провокации... Обращаюсь к родителям тех детей, которые находятся за пределами республики. Ежечасно контролируйте своих детей. Не думайте, что где-то в каком-то вузе или же в местах его временного нахождения кому-то ваш ребенок нужен больше чем вам самим! Веря тому, что вам говорят и пишут ваши дети, все же находите в себе силы перепроверить соответствие действительности того, о чем они вам говорят", сказал Евкуров.
Взрыв в петербургском метрополитене произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате погибли 13 человек и уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, которого считают исполнителем теракта. Еще более 50 человек получили ранения.
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