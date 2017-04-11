В Берлине учительнице запретили носить на работе христианский крестик

БЕРЛИН. Руководство одной из школ в Берлине запретило учительнице носить нательный христианский крестик. Об этом сообщил на собрании местного синода пастор Карстен Минкнер, сообщает Berliner Zeitung.

"В ходе пастырской беседы она показала письменное распоряжение директора школы", - заявил священник. По его словам, в предписании содержалась ссылка на так называемый закон о нейтралитете, принятый в ФРГ в 2005 году. Согласно данному закону всем государственным служащим, включая учителей, сотрудников полиции и работникам юстиции, запрещается носить на службе какие бы то ни было религиозные символы, будь то мусульманский платок, иудейская кипа или христианский крест, если только он не является украшением. В связи с этим учительнице посоветовали заменить обычный крестик на ожерелье с крестом.

Газета отмечает, что, по словам священника, инцидент произошел в одной из школ берлинского района Веддинг. Сообщается, что Синод местной евангелической церкви начал расследование инцидента.

Споры о том, можно ли носить религиозные символы в рабочее время, ведутся по всей Европе. Как напоминает Русская служба BBC, в 2012 году четыре британских христианина, утверждающие, что они потеряли работу в результате дискриминации по религиозному признаку, обратились в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

Среди истцов была сотрудница British Airways Надя Эвейда, которую начальник отправил домой, после того как она отказалась снять цепочку с крестиком, и медсестра Ширли Чаплин, которую из-за крестика перевели на работу, не связанную с обслуживанием больных.

ЕСПЧ постановил, что права Эвейды были нарушены, и присудил ей компенсацию. В то же время суд не обнаружил нарушения прав Ширли Чаплин, согласившись с тем, что цепочка с крестиком нарушала правила безопасности и могла причинить вред здоровью пациентов.

Летом прошлого года стало известно, что Европейский суд вынес решение в пользу французского инженера-проектировщика Асмы Буньяуи, которая была уволена с работы за ношение хиджаба. Согласно судебному вердикту женщина имеет право покрывать голову на рабочем месте.