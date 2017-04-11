Папа Франциск возглавит церемонию канонизации семерых новых святых Католической Церкви
- 11 апреля
- 16:10
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- Источник:
- Седмица.Ru
Папа Франциск проведет консисторию, которая предварит канонизацию 37 новых католических святых
ВАТИКАН. Пресс-служба Ватикана сообщила во вторник, 11 апреля 2017 г. о созыве ординарной публичной консистории, во время которой Папа Римский Франциск в присутствии кардиналов подпишет канонизационные декреты и укажет дату будущей канонизаций 37 блаженных, которые в ближайшее время будут объявлены святыми Католической Церкви.
Консистория начнется Мессой, которую возглавит понтифик. В реестр святых Католической Церкви 20 апреля 2017 г. будут вписаны следующие ее блаженные:
— 33 мученика из Латинской Америки: два епархиальных священника Андре Соверал и Амброзио Франсиско Ферро и мирянин Матеус Морейра, а также его 27 сподвижников, которые в 1645 г. были убиты из ненависти к Христианской вере в Бразилии, и подростки Кристобаль, Антонио и Хуан, которые по той же причине 1529 г. погибли в Мексике.
— Фаустино Мигес, монах Ордена пиаристов, основатель Ордена сестер Калазанцианок, родившийся 1831 г. и умерший в 1925 г.
— итальянский францисканец Анжело да Акра, который на рубеже 17 — 18 веков проповедовал Евангелие в Неаполитанском королевстве.
— Франсиско и Жасинта Марта — португальские дети, которым вместе с Лусией дос Сантос 100 лет назад в Фатиме, как признает Католическая Церковь, явилась Пресвятая Богородица. Дети умерли через несколько лет после бывших им откровений, имея соответственно 11 и 10 лет.
Ранее Папа Римский поручил Конгрегации по канонизации осуществить публикацию декретов о мученичестве или подлинности чудес, совершенных по молитвенному заступничеству указанных блаженных.
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