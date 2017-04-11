Папа Франциск проведет консисторию, которая предварит канонизацию 37 новых католических святых
- 11 апреля
- 16:04
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- Источник:
- Седмица.Ru
Папа Франциск допустил, что может не дожить до Всемирного дня молодежи, запланированного на 2019 год
ВАТИКАН. Папа Римский Франциск вызвал изумление у толпы верующих в Риме 8 апреля 2017 г., предположив, что он может не дожить до следующего Международного дня католической молодежи, который будет проходить в Панаме в 2019 г., сообщило информационное агентство CWN.
«Я не знаю, буду ли там я, но Папа Римский будет в Панаме!», — сказал понтифик с присущим ему оптимизмом. Он также отметил: «В моем возрасте готовятся покидать сцену».
Папа Римский, которому исполнилось 80 лет, противопоставил свой возраст одному из молодых людей, которые присоединились к нему в молитве по случаю будущего Всемирного дня молодежи. «У Вас есть будущее — в отличие от меня», сказал понтифик молодым людям.
Папа Франциск упомянул несколько раз, что не ожидает, что его понтификат будет продолжительным. Однако, посвященные в проблемы здоровья Папы Римского лица в Ватикане уверяют, что в настоящее время нет никаких поводов для особого беспокойства по поводу здоровья Франциска.
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