Папа Франциск допустил, что может не дожить до Всемирного дня молодежи, запланированного на 2019 год

«Я не знаю, буду ли там я, но Папа Римский будет в Панаме!», — сказал понтифик

ВАТИКАН. Папа Римский Франциск вызвал изумление у толпы верующих в Риме 8 апреля 2017 г., предположив, что он может не дожить до следующего Международного дня католической молодежи, который будет проходить в Панаме в 2019 г., сообщило информационное агентство CWN.

«Я не знаю, буду ли там я, но Папа Римский будет в Панаме!», — сказал понтифик с присущим ему оптимизмом. Он также отметил: «В моем возрасте готовятся покидать сцену».

Папа Римский, которому исполнилось 80 лет, противопоставил свой возраст одному из молодых людей, которые присоединились к нему в молитве по случаю будущего Всемирного дня молодежи. «У Вас есть будущее — в отличие от меня», сказал понтифик молодым людям.

Папа Франциск упомянул несколько раз, что не ожидает, что его понтификат будет продолжительным. Однако, посвященные в проблемы здоровья Папы Римского лица в Ватикане уверяют, что в настоящее время нет никаких поводов для особого беспокойства по поводу здоровья Франциска.