Лидер украинских ультранационалистов заявил, что влияние «Киевского патриархата» «следует распространить на всю Украину»

Униат Олег Тягнибок посетил Черниговщину

ЧЕРНИГОВ. Лидер ультранационалистического Всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок 8 апреля 2017 г., приветствуя приверженцев раскольнического т.н. «Киевского патриархата» в с.Козелец Черниговской области по случаю освящения первого раскольнического храма — Вознесенской церкви, заявил, что влияние «Киевского патриархата» «следует распространить на всю Украину», сообщили украинские СМИ.

По его словам, «Московская Церковь», «будучи правой рукой Путина, фактически уничтожает украинские души». Тягнибок, который является униатов по вероисповеданию, заявил, что «Московский Патриархат является враждебным для украинского народа».

Лидер националистов, известный своими пещерными убеждениями, призвал «добиться, чтобы Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата переименовали в Русскую Православную Церковь в Украине - чтобы всем все было понятно».

«И она должна получить статус чужеземной Церкви. Потому что это не просто идеологическая война - это война за Украину, за нашу веру, за нашу землю. И у нас не должно быть сомнений в этом и жалости, особенно учитывая поведение Московской Церкви во время войны, когда ее попы отказывались освящать украинцев (sic!) и служить панихиды над телами погибших украинских героев», — заявил лидер галицийских наци.

8 апреля 2017 самозванный «патриарх Киевский и всея Руси-Украины» Филарет (Михаил Денисенко) освятил Вознесенская церковь в Козельце на Черниговщине, которая была передана местными властями т.н. «Украинской православной церкви — Киевского патриархата» (УПЦ КП). Также в освящении церкви принял участие «архиепископ Черниговский и Нежинский» Евстратий.

В Вознесенской церкви до недавнего был музей ткачества. Решение передать храм раскольнической УПЦ КП Черниговский областной совет принял лишь полтора меcяца назад.

Вознесенская церковь — уникальный образец традиционного для Левобережной Украины XVII-XVIII вв. крестового пятикупольного храма. Построена в 1874 году, во времена Российской империи, и никакого отношения к возникшей в 1992 г. УПЦ КП никогда не имела.