Часть украинских раскольников-автокефалистов объединится с униатами
- 11 апреля
- 12:05
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- Источники:
- Pochaev.org.ua
- Седмица.Ru
Велопробег Киев - Почаевска Лавра состоится к Празднику Троицы
Организаторами веломарафона выступают Миссионерско-просветительский центр «Киевский Иерусалим», Паломнический Центр УПЦ, Архитектурный отдел Киевской епархии, Отдел духовно-физического воспитания молодежи Киевской епархии, Общественная организация «Союз православных сил Украины».
Проведение мероприятия благословил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
Стартует велопробег в среду, 31 мая, в 7.00 от храма прп. Феодора Освященного (Киев, ул. Овручская, 7).
Участники проследуют по маршруту: Киев – Житомир – Корец – Дубно – Кременец – Почаев. Общая протяжённость пути – около 450 километров.
Завершится велопаломничество 3 июня в Почаевской Лавре участием в праздничном богослужении в день Святой Троицы.
По вопросам подготовки и участия в велопробеге обращайтесь по телефонам. 044-483-20-01, 044-483-20-15, 097-067-46-86, 099-113-44-06, протоиерей Петр Семащук.
Напомним, первый велопробег Киев-Почаев состоялся в июне 2016 года. Участниками мероприятия стали 30 верующих из разных городов Украины.
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