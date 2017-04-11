Велопробег Киев - Почаевска Лавра состоится к Празднику Троицы

Мероприятие направлено на поддержку межконфессионального мира в стране

Pochaev.org.ua

КИЕВ. С 31 мая по 3 июня состоится велопробег Киев – Почаевская Лавра. Мероприятие приурочено к Празднику Святой Троицы, Всемирному дню защиты детей, а также направлено на поддержку межконфессионального мира в Украине, сообщает

Организаторами веломарафона выступают Миссионерско-просветительский центр «Киевский Иерусалим», Паломнический Центр УПЦ, Архитектурный отдел Киевской епархии, Отдел духовно-физического воспитания молодежи Киевской епархии, Общественная организация «Союз православных сил Украины».

Проведение мероприятия благословил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Стартует велопробег в среду, 31 мая, в 7.00 от храма прп. Феодора Освященного (Киев, ул. Овручская, 7).

Участники проследуют по маршруту: Киев – Житомир – Корец – Дубно – Кременец – Почаев. Общая протяжённость пути – около 450 километров.

Завершится велопаломничество 3 июня в Почаевской Лавре участием в праздничном богослужении в день Святой Троицы.

По вопросам подготовки и участия в велопробеге обращайтесь по телефонам. 044-483-20-01, 044-483-20-15, 097-067-46-86, 099-113-44-06, протоиерей Петр Семащук.

Напомним, первый велопробег Киев-Почаев состоялся в июне 2016 года. Участниками мероприятия стали 30 верующих из разных городов Украины.