Первый православный хоспис в Украине стоит Одесская епархия УПЦ

Планируемый срок реализации проекта – вторая половина 2019 года

Eparhiya.od.ua

ОДЕССА. Первый в Украине православный центр хосписной и паллиативной медицины «Покров» строится в Одесской епархии. Презентация проекта состоялась 8 апреля под руководством митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, сообщает

Четырехэтажное здание будущего хосписа расположено на территории Покровского скита Успенского Одесского мужского монастыря в с. Мариновка Беляевского района Одесской области. Недостроенное здание общей площадью 2300 кв.м. приобретено епархией несколько месяцев назад.

Уже завершены монтаж кровли, остекление окон, покраска фасадов, подведение коммуникаций (на эти работы потрачено около 8 млн. грн.). Впереди – обустройство внутренних помещений под удобные и насыщенные современной медицинским оборудованием палаты.

Ожидается, что благотворительную медицинскую помощь в Центре смогут получать 40 пациентов – из окрестных населенных пунктов и других регионов Украины. За тяжелобольными будут ухаживать врачи, волонтеры, сестры милосердия, духовенство.

Планируемый срок реализации данного социального проекта – вторая половина 2019 года.

Участие в строительстве, оборудовании и поддержке Центра примут представители местной власти, депутатского корпуса, бизнесмены, врачи, общественные деятели.