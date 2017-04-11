Минкультуры подключится к процессу возвращения храмов старообрядцам
- 11 апреля
- 11:34
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
Власти вернули старообрядцам их "Новый Иерусалим"
"Остановите снос зданий Черемшанского мужского монастыря, пока еще не поздно!" — это заголовок петиции губернатору Саратовской области Валерию Радаеву, которая за неделю собрала в Интернете несколько тысяч подписей. Монастырские строения принадлежали государственному социально-оздоровительному центру, областное министерство признало их "не подлежащими капитальному ремонту" и приговорило к сносу, при этом, правда, поручив разработать "увековечивание памяти о старообрядческом монастыре".
По свидетельствам современников, Черемшан в XIX веке стал настоящим духовным центром для староверов Поволжья. "Это та же Палестина, тот же Иерусалим, куда стекаются старообрядцы на поклонение своим святыням и пред которыми местами они благоговеют до обожания их", — писали миссионеры Святейшего правительствующего синода. Более того, в своем авторитете Свято-Успенский монастырь соперничал с главным центром русского старообрядчества — приходом Рогожского кладбища в Москве. После революции он был превращен в детскую трудовую колонию, большая часть его икон и убранства была расхищена.
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