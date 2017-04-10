Прошли похороны погибших в террористических атаках в Египте

Не менее 44 человек погибли в городах Танта и Александрия

АЛЕКСАНДРИЯ. Похороны египтян, погибших в результате террористических атак в воскресенье 9 апреля, прошли в городах Танта (дельта Нила) и Александрия. Ответственность за атаки взяло на себя Исламское государство (организация запрещена в РФ). Количество раненых составило более 100 человек. Атаки прошли за неделю до Свтелого Христова Воскресения, которое Коптская Церковь отметит через неделю, как и православное сообщество. Некоторые наблюдатели усматривают связь с предстоящим визитом папы римского Франциска в апреле. Видимо произошедшее является также вызовом президенту Египта Абдель Фаттаху аль-Сиси, который обещал безопасность гражданам Египта и туристам.

Первый теракт произошел в Танте, городе в 100 км. к северу от Каира, внутри церкви св.Георгия во время службы на Пальмовое воскресенье. По сообщению египетского министерства здравоохранения погибло 27 и ранено 78 человек.

Спустя несколько часов в Александрии взрыв произошел в Кафедральном соборе св.Марка, историческом центре Патриархов и Пап Александрийских. Было убито 17 человек, в том числе 3 офицера полиции и ранено 48 верующих.

Папа и Патриарх Александрийский Тавадрос II вел службу в храме, но не пострадал.Представители ИГИЛ (запрещен в РФ) сообщили, что атака была произведена двумя смертниками, подорвавшими пояса шахидов.