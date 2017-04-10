В Армении 6 апреля объявлено Днем памяти репрессированного духовенства

В этот день в 1938 году был убит армянский Католикос Хорен I Мурадбекян

ЕРЕВАН. Армянская Апостольская Церковь провозгласила 6 апреля Днем памяти гонимых и замученных в годы коммунистической диктатуры священнослужителей. В этот день в 1938 году был убит объявленный «антисоветчиком» армянский Католикос Хорен I Мурадбекян.

В память об убиенном Католикосе и других казненных и сосланных священнослужителях в пределах Эчмиадзинского монастыря сооружена стена с хачкарами (памятными крестами), на которойначертаны имена пострадавших за веру. Католикос всех армян Гарегин II возглавил у мемориала поминальную службу, на которую пришли конгрегаты эчмиадзинского монастыря и потомки репрессированных священников.

Обращаясь к собравшимся, Католикос отметил, что долгие годы все, что было связано с Хореном I и другими пострадавшими служителями Церкви, запрещалось затрагивать. «Но мы знаем, что в те трудные антирелигиозные годы Его Святейшество как истинный патриот пытался противостоять большевикам, которые закрывали храмы, ссылали, убивали священников. Наша Церковь и ее служители стойко перенесли эти трудности, и сегодня благодаря этой стойкости Армянская Церковь смогла возродиться и окрепнуть», - добавил Католикос.

В 1930-38 гг. репрессиям подверглись 160 армянских священнослужителей – епископов, архимандритов, священников и диаконов. Среди них семеро были служителями Армяно-католической Церкви, пятеро – Армянской евангелической Церкви, а остальные – Армянской Апостольской Церкви. Из арестованных священников 91-му было предъявлено обвинение в «антисоветской, бандитской» деятельности. Их расстреляли. 15 священнослужителей были приговорены к десяти годам заключения, другие – к срокам на 5 лет, 3 и 2 года.

Подробно о судьбе репрессированных священников в своей книге пишет историк, прозаик Арменак Манукян http://ysu.am/files/20A_Manukyan.pdf. Он отмечает, что после установления в Армении советской власти коренным образом изменились взаимоотношения Церкви и властей. С отделением Церкви от государства по всей стране начались открытые гонения, выражавшиеся в закрытии храмов и конфискации церковного имущества.

Массовые гонения на священнослужителей начались в конце 1920-х. В ходе всеобщей коллективизации в 1930-36 репрессиям подвергались сельские священники, а массовое истребление духовенства начались в 1937-38 гг.

Только после смерти Сталина, как и в остальных республиках советского союза, в 1950-60 гг. в Армении были реабилитированы 50, а в конце 1980 года – еще 88 священников. 14 июня 1994 года в Армении был принят закон «О репрессированных».