Список всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился тремя христианскими объектами
- 10 апреля
- 14:12
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- Источники:
- Sputnik
- Седмица.Ru
Произошел пожар на Горе крестов в Литве
ВИЛЬНЮС. Пожар на Горе крестов, одной из главных христианских достопримечательностей Литвы, произошел утром в понедельник в Шяуляйском районе республики, сообщает Sputnik.
Сообщение о пожаре на "Горе крестов" поступило в Единый центр помощи в 9.30 утра.
"На место происшествия выехало шесть цистерн. В настоящий момент огонь локализуется. Огнем было охвачено около 10 квадратных метров площади холма", — сообщил представитель государственной противопожарной службы Гинтарас Зонис. Причина возгорания выясняется.
"Будет проведено расследование, пока рано говорить о причинах. Огонь практически локализован", — добавил Зонис.
Гора крестов в 12 километрах от города Шяуляй стала местом паломничества для католиков и православных христиан. Весь холм, который находится в поле, заставлен десятками тысяч крестов и распятий разных размеров — по данным из открытых источников, их число достигает 500 тысяч. Один из крестов был установлен Папой Иоанном Павлом II.
Люди, приходящие на "Гору крестов", несут с собой кресты и крестики, изготовленные из различных материалов, от деревянных до металлических нательных.
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