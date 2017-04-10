Патриарх Александрийский выразил соболезнования Коптскому Патриарху в связи с терактом в коптском храме в Каире
- 10 апреля
- 14:03
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
Число погибших при взрыве у церкви в Александрии возросло до 16 человек
Взрыв прогремел в воскресенье утром вначале в церкви города Танта в Египте. Погибли, по последним данным, тридцать человек, еще более семидесяти пострадали.
Через несколько часов смертник со взрывным устройством попытался пройти в кафедральный собор Александрии, однако его остановили сотрудники полиции. Исполнитель подорвал пояс смертника у входа. Погибли 16 человек, в том числе трое офицеров полиции и сержант, порядка сорока пострадали.
Как сообщают египетские СМИ, в церкви Александрии до взрыва находился Патриарх Коптской Церкви Тавадрос Второй — в этом месте находится его резиденция. Он не пострадал. Сообщалось также, что через несколько минут после взрыва у церкви на улице, прилегающей к храму, прогремел второй взрыв.
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