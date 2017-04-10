Число погибших при взрыве у церкви в Александрии возросло до 16 человек

В день Пальмового воскресенья прогремели взрывы в коптских церквях

КАИР. Число жертв взрыва у церкви в египетском городе Александрия возросло до 16 человек, 41 числится пострадавшим, сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной портал "Масрави" и заявление министерства здравоохранения Египта.

Взрыв прогремел в воскресенье утром вначале в церкви города Танта в Египте. Погибли, по последним данным, тридцать человек, еще более семидесяти пострадали.



Через несколько часов смертник со взрывным устройством попытался пройти в кафедральный собор Александрии, однако его остановили сотрудники полиции. Исполнитель подорвал пояс смертника у входа. Погибли 16 человек, в том числе трое офицеров полиции и сержант, порядка сорока пострадали.

Как сообщают египетские СМИ, в церкви Александрии до взрыва находился Патриарх Коптской Церкви Тавадрос Второй — в этом месте находится его резиденция. Он не пострадал. Сообщалось также, что через несколько минут после взрыва у церкви на улице, прилегающей к храму, прогремел второй взрыв.



