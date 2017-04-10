К 2035 году в мире будет рождаться больше мусульман, чем христиан

Сейчас мусульман в мире 24 процента, а христиан 31 процент от общего населения Земли

ВАШИНГТОН. Не позже, чем через 20 лет, примерно к 2035 году, число новорожденных в мусульманских семьях превысит число новорожденных в христианских семьях, хотя христиан в мире все еще будет больше в течение нескольких десятилетий,сообщает Religionnews.

Сейчас мусульмане составляют примерно 24 процента, а христиане 31 процент мирового населения, по данным исследовательской организации Pew Research Center. В своем новом отчете организация приводит статистические данные, показывающие, что мусульманское население мира на данный момент моложе христианского и обладает более высокой плодовитостью, а потому доля новорожденных мусульман в мировом населении быстро растет. Так, если в период с 2010 по 2015 год в мусульманских семьях родилось порядка 31 процента новорожденных младенцев, а в христианских – 33 процента, то к началу 2030-х годов это соотношение станет примерно равным, то есть у мусульман и христиан будет рождаться примерно по 250 миллионов младенцев в год.

По прогнозам, приводимым в отчете, еще через два десятилетия, то есть в период с 2055 по 2060 год, на долю мусульманских семей придется уже порядка 36 процентов общемировой численности новорожденных, а на долю христианских – 35 процентов. Причем в абсолютных цифрах разница составит приблизительно 67 миллионов младенцев, и в дальнейшем будет только нарастать.

Также авторы отчета отмечают, что численность христиан сейчас растет в северных районах Африки близ Сахары и в некоторых других частях мира, но христианское население мира в целом заметно старше и его смертность выше, чем у мусульманского населения, причем эта тенденция особенно значительна в странах Европы. «Только в одной Германии, к примеру, в период с 2010 по 2015 год смертность христианского населения превысила рождаемость на 1.4 миллиона человек, и эта тенденция сохранится по всей Европе еще не одно десятилетие» - говорится в отчете.

На долю нерелигиозного населения мира, которое сейчас составляет примерно 16 процентов мирового населения, приходится порядка 10 процентов общемировой численности новорожденных за период с 2010 по 2015 год. Но в ближайшие четыре десятилетия эта доля сократится до 9 миллионов. Выводы отчета основаны на статистических данных, приводимых в более чем 2500 национальных переписях населения, статистических отчетах и реестрах, собранных по всем странам мира.