Секретарь Папы Бенедикта XVI признал существование в Ватикане «гей лобби», но отверг причастность Барака Обамы к отставке понтифика

Георг Генсвайн дал интервью итальянской телекомпании

ВАТИКАН. Сообщения о том, что на Папу Римского Бенедикта XVI якобы оказали давление с целью принудить его уйти в отставку, «необоснованны», сказал архиепископ Георг Генсвайн (Georg Gänswein) в интервью итальянской телевизионной компании, на которое ссылается издание Vatican Insider.

Архиепископ Генсвайн, личный секретарь бывшего Папы Римского Бенедикта XVI и префект Папского Дома при нынешнем Папе Франциске, отверг заявления о том, что американский президент Барак Обама будто бы был вовлечен в планы организовать папскую отставку.

«Это не верно; это измышлено», сказал он в интервью в телепрограмме Matrix TV.

«Папа Римский Бенедикт не является человеком, который мог бы допустить давление», — сказал архиепископ Генсвайн. «Все с точностью до наоборот», — подчеркнул прелат. Он уверил своего интервьюера, что Папа Бенедикт принял решение уйти в отставку полностью самостоятельно.

Подвергнув сомнению версию о существующем давлении со стороны ватиканского «гей лобби», архиепископ Гэнсвейн сказал, что «это основной фактор», и что его влияние было «стократно преувеличено». Архиепископ признал, что такая проблема имела место в Римской Курии, но «была предпринята попытка исправить положение вещей и дать необходимый ответ».