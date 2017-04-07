Эрдоган совершит мусульманский намаз в соборе Святой Софии в Страстную пятницу

Президент Турции утверждает, что указ о превращении храма в музей, подписанный Ататюрком, — подделка

СТАМБУЛ.Новый вызов брошен православным грекам президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который заявил, что будет молиться как мусульманин в Константинопольском соборе Святой Софии в пятницу, 14 апреля 2017 г., сообщило греческое информационное агентство «Ромфея»

Также Эрдоган утверждает, что указ о превращении мечети Айя-София в музей, подписанный Кемалем Ататюрком, — это... подделка.

Эрдоган не оригинален в своих попытках оспорить указ Ататюрка: ранее турецкий историк и писатель Мустафа Армаган также утверждал в своей книге, что подпись Кемаля Ататюрка под актом о признании храма Святой Софии музеем является поддельной. Армаган также объявил, что Софийский собор был обращен в музей по «проискам американцев», и американские дипломаты якобы оказали давление на власти Турции в этом направлении.

Эрдоган солидарен с утверждениями Армагана и намерен подтвердить это, совершив намаз в Святой Софии в Страстную пятницу, 14 апреля, что, безусловно, будет негативно воспринято в православном мире.

«Президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган проведет мусульманскую молитву в пятницу, накануне 16 апреля, в Святой Софии, вместе со всем правительством и ведущими чиновниками», — отмечают турецкие СМИ ссылающиеся на источник в турецком правительстве, которые также уточняют, что «это будет выступление против крестоносцев» и символическим актом трансформации музея в действующую мечеть.