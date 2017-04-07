Аттестационная комиссия РФ планирует присваивать ученые степени по теологии

Об этом сообщил ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев

МОСКВА. Ректор Православного Свято-Тихоновского государственного универститета (ПСТГУ) протоиерей Владимир Воробьев сообщил о планах Высшей аттестационной комиссии (ВАК) присваивать степени кандидата и доктора теологии.

Об этом он сообщил ТАСС в ходе пресс-завтрака в университете.

"Нам остался последний важный шаг - добиться того, чтобы ВАК присваивал ученые степени кандидата и доктора теологии. Пока степени будут присваиваться по направлениям "философия" и "история". Но нам обещали, что после первой защиты будут введены новые степени: кандидата и доктора теологии", - сказал он.

Протоиерей подчеркнул, что в ВАК создан соответствующий диссертационный совет, борьба за который шла долгие годы. "Нам пришлось 20 с лишним лет за это бороться, но сейчас почти все уже сделано", - отметил ректор.

Он добавил, что теология как наука - это поликонфессиональная дисциплина, в стандарт которой входят общие дисциплины, а "дальше каждая религия создает свою ветвь. Таким образом, православные получат православное образование, мусульмане - мусульманское, иудеи - иудейское. Но все это охвачено одним словом - теология".

В 2016 году в России был создан первый диссертационный совет по теологии. Как ожидается, в конце мая впервые состоится защита диссертации протоиерея Павла Хондзинского на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 26.00.01 - Теология на тему: "Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского".