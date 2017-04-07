Выставка «Духовное наследие Сретенского Сорока. Храмы и монастыри Мещанского района» пройдет в музее «Садовое кольцо»

В музее будет демонстрироваться культурное наследие храмов и монастырей, их история и будничная жизнь

"Православие.Ру"

МОСКВА. С 9 апреля по 28 мая в ГБУК г. Москвы «Музей Садовое кольцо» (адрес: Проспект Мира, дом 14, стр. 10) будет проходить выставка «Духовное наследие Сретенского Сорока», сообщает

Это уникальный совместный проект музея «Садовое кольцо» и 13 действующих храмов и монастырей Сретенского Сорока, расположенных на территории Мещанского района.

Два месяца в выставочных залах музея будет демонстрироваться культурное наследие храмов и монастырей, их история и будничная жизнь. На выставке будут экспонироваться современные виды, старые фотографии и изображения храмов и монастырей, архивные материалы и реликвии из фондов участников выставки. Экспозиция будет иллюстрироваться обширным научно-вспомогательным материалом о мучениках, известных прихожанах и исторической справкой обо всех храмах и монастырях Сретенского благочиния.

Выставка расскажет не только об истории сохранившихся, но и об уничтоженных храмах после 1917 года. Из фондов музея «Садовое кольцо» публикуются фотографии начала 20 века, карта района и другие документы, рассказывающие об утраченных святынях православной веры.

В рамках выставки представители храмов и монастырей Сретенского благочиния будут проводить мастер-классы, лекции, презентации артефактов и материалов по православной тематике.

Открытие выставки состоится 8 апреля в 14.00.

Программа открытия:

14.00 – Открытие выставки. Вступительное слово благочинного Сретенского благочиния, настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках, протоиерея Олега Клемышева, представителей Русской Православной Церкви.

14.30 – Выступление Сретенского хора (Семинарское отделение)