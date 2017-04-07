В Москве открылась юбилейная выставка Архива русской эмиграции
- 7 апреля
- 11:27
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
В Бельгии евреи и мусульмане протестуют против запрета ритуального забоя животных
"Это беспрецедентный кризис, самый острый со времени Второй мировой войны", — приводит СМИ слова президента Центральной еврейской консистории Бельгии Филиппа Маркевича. Он считает, что за решением парламентариев кроются нападки властей на свободу отправления культов евреями и мусульманами, которых "выставляют варварами".
Парламент Брюссельского столичного региона пока не определился с отношением к практике указанного вида религиозных обычаев, отмечает RTBF.
Еврейские и мусульманские лидеры Европы по итогам совместной встречи в сентябре 2012 года в Париже заявили о решимости противодействовать нападкам на религиозные обычаи евреев и мусульман, в частности, на проведение обрезания и ритуальный забой животных.
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