В Бельгии евреи и мусульмане протестуют против запрета ритуального забоя животных

Региональные парламенты запретили на их территории с 2019 года ритуальный забой животных

БРЮССЕЛЬ. Евреи и мусульмане в Бельгии разгневаны решением региональных парламентов нидерландоязычной Фландрии и франкофонной Валлонии запретить на их территории с 2019 года ритуальный забой животных, который является религиозным обычаем для еврейского и мусульманского населения королевства, сообщила телерадиокомпания RTBF.

"Это беспрецедентный кризис, самый острый со времени Второй мировой войны", — приводит СМИ слова президента Центральной еврейской консистории Бельгии Филиппа Маркевича. Он считает, что за решением парламентариев кроются нападки властей на свободу отправления культов евреями и мусульманами, которых "выставляют варварами".

Парламент Брюссельского столичного региона пока не определился с отношением к практике указанного вида религиозных обычаев, отмечает RTBF.

Еврейские и мусульманские лидеры Европы по итогам совместной встречи в сентябре 2012 года в Париже заявили о решимости противодействовать нападкам на религиозные обычаи евреев и мусульман, в частности, на проведение обрезания и ритуальный забой животных.