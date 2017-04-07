Состоялось 29-ое заседание трех Советов по изданию «Православной энциклопедии»

Святейший Патриарх Кирилл представил пять новых томов «Православной энциклопедии»

МОСКВА, В Белом зале Трапезных палат Храма Христа Спасителя в Москве состоялось совместное заседание трех Советов по изданию «Православной энциклопедии». В нем приняли участие Председатель Наблюдательного Совета Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Председатель Общественного совета Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Викторович Володин, Председатель Попечительского Совета мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, многие известные деятели науки и искусства.

Заседание открыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В начале, Святейший Патриарх поприветствовал председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, который впервые присутствовал на заседании в качестве председателя Наблюдательного Совета. Патриарх Кирилл поблагодарил всех, кто смог прийти на Совет, «несмотря на довольно сложную общественную повестку дня», чтобы присоединиться к обсуждению важных вопросов, связанных с изданием Православной энциклопедии.

Святейший Патриарх отметил, что Православная Энциклопедия появилась семнадцать лет назад в 2000 году и с того времени «те, кто участвует в этом издании, помимо других временных систем живут как бы в ритме самой энциклопедии, в ритме русского алфавита». Святейший Патриарх отметил, что, несмотря на успех первой попытки дореволюционного издания многотомной Православной энциклопедии, ее не удалось завершить «в связи с определенными политическими событиями, в том числе и теми, столетие которых мы вспоминаем в этом году». Этот рубеж был преодолен в 2015 году современными авторами.

Патриарх Кирилл отметил, что Энциклопедия движется к завершению буквы «М». Впереди большая работа «по созданию целого комплекса статей, посвященных Москве, Московской епархии, московским монастырям, Московской области и учебным заведениям Москвы». Патриарх Кирилл сообщил собравшимся, что работа над московским комплексом статей ведется активно и они войдут в следующий 46-й том.

Предполагается, что с середины 2017 года начнутся статьи на букву «Н». В частности будут написаны такие статьи, как «Новый Завет», «Ноев ковчег», многочисленные статьи по богословской тематике. Святейший Патриарх отметил, что историческая редакция и редакция агиографии займутся работой над статьями о персоналиях с именами Нестор, Никита, Никодим, Николай.

В томах на букву «Н» будет рассказано о константинопольских патриархах и о папах римских. Безусловно, большая статья будет посвящена святителю Николаю – самому популярному святому в Православии. Другая особенность «предстоящих томов в большом количестве статей с приставками «не» и «нео». «Мы все знаем, насколько почитаемы иконы Божией Матери " Неопалимая купина", "Нерушимая стена", "Неувядаемый цвет", "Неупиваемая чаша"», отметил Патриарх Кирилл.

Святейший Патриарх Кирилл отметил, что «во многих статьях авторы «Православной энциклопедии» будут первопроходцами для большого количества тем в современном православном богословии, церковной истории, литургике».

Патриарх Кирилл пожелал успехов коллективу, работающему над текстами, входящими в состав «Православной энциклопедии», а также всем членам Наблюдательного, Попечительского и Общественного Советов, выразил надежду, что все члены Советов будут стараться обеспечить поддержку Церковно-научного центра, который сможет вести спокойную и уверенную работу. «Поздравляю всех нас с презентацией 41-го, 42-го, 43-го и 44-го томов. Уверен, что в будущем году мы снова представим четыре тома. Хотел бы с удовлетворением отметить, что после того, как мы перешли на алгоритм, превышающий два тома в год, очень быстро стала продвигаться наша работа и вот на сегодняшнем заседании мы презентуем пять томов. Это рекордное количество томов за всю историю Энциклопедии».

Далее слово взял Председатель Общественного совета Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Викторович Володин. В своем выступлении председатель Государственной Думы ФС РФ отметил, что основная задача собравшихся сделать так, чтобы «этот уникальный труд привлек к себе как можно больше представителей научного сообщества и тех людей, которые воспользуются возможностями, дать которые может «Православная Энциклопедия», энциклопедия знаний, позволяющих нам лучше понять историю нашей страны».

Председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин отметил важность для популяризации «Православной Энциклопедии» современных технологий, коммуникации с общественными институтами. Было предложено проводить в регионах и епархиях, о которых идет речь в Энциклопедии, ее презентации. Более того, поскольку в томах Энциклопедии рассказывается о разных странах, в ряде случаев было бы желательно распространить эту практику на Зарубежье.

По мнению председателя Государственной Думы ФС РФ Вячеслава Володина, «Энциклопедия должна быть представлена на выставках и ярмарках» Было также отмечено, что молодежь должна иметь возможность использовать Энциклопедию для подготовки научных статей и рефератов. Особо было сказано о том, что в издании Энциклопедии принимают участие профессионалы, ученые с мировыми именами, и вопрос о доверии к представленной здесь информации никогда не возникает.

Слово взял Председатель Попечительского Совета мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. В своем выступлении он констатировал, что «работа по изданию «Православной энциклопедии» активно развивается, продвигается вперед, выходят новые тома». Мэр Москвы добавил, что «качество публикуемых статей, их актуальность, конечно, создают хорошие стимулы и для членов Попечительского совета, которые принимают активное участие в финансовой поддержке издания».

Участники заседания узнали, что работа по привлечению новых членов в состав «Попечительского совета» продолжается и, что в этом году Москва приобрела четыре тома «Православной энциклопедии» общим тиражом 10 тысяч экземпляров. Кроме того в 2016 г. на канале ТВЦ вышли 62 выпуска программы «Православная энциклопедия» и в 2017 г. «в полном объеме были выполнены обязательства по закупке новых томов «Православной энциклопедии» для школьных, городских библиотек, а также по поддержке телепрограммы «Православная энциклопедия».

В ходе дальнейшего заседания с подробным отчетом выступил руководитель ЦНЦ «Православная Энциклопедия» Сергей Леонидович Кравец. Произошла дискуссия, в ходе которой выступили члены Советов.

После краткого перерыва Святейший Патриарх Московский и всея Руси презентовал новые тома «Православной Энциклопедии». Рассказав об их содержании, Святейший Патриарх подчеркнул, что Православная Энциклопедия «это всемирная энциклопедия о православии и не только - о тех сферах человеческой жизни, которые имеют отношение к духовному измерению».