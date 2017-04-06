- 6 апреля
- 21:19
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- Источник:
- Седмица.Ru
В Судане толпа мусульман разгромила евангелистскую школу и убила местного христианского лидера
ХАРТУМ. Толпа мусульман напала на евангелистскую школу в Судане. Инцидент имел место в Омдурмане.
В результате погрома христианской школы был убит Юнан Абдуллах, местный христианский лидер, который прибежал в школу, чтобы защитить находившихся там женщин от действий погромщиков.
Толпа состояла из сторонников местного бизнесмена-мусульманина, который пытается заполучить контроль над школьной собственностью, согласно сообщению Morning Star News.
Американский посол и чиновник из британского посольства присутствовали на похоронах убитого погромщиками Юнана Абдуллаха.
Судан — государство с населением 36.7 млн. человек, 97% из которых являются мусульманами.
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