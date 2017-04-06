Телеканал "Союз" покажет фильм митрополита Илариона "Благовещение"
- 6 апреля
- 09:55
- Распечатать
- Источники:
- Благовест-инфо
- Седмица.Ru
В праздник Благовещения Александро-Невская лавра отметит день своего основания
В 10:00 праздничную Божественную литургию в Свято-Троицком соборе совершит наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий в сослужении братии монастыря.
В 12:15 из Троицкого собора к Благовещенской церкви (Музей городской скульптуры) пройдет крестный ход.
В 12:20 перед Благовещенской церковью (первое каменное строение монастыря) будет совершен молебен.
Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных праздников Александро-Невской лавры. 7 апреля (25 марта по ст. ст.) 1713 года в Невской обители была совершена первая Божественная литургия в деревянной Благовещенской церкви (не сохранилась). По церковной традиции эта дата считается днем рождения монастыря. В 2013 году, когда отмечалось 300-летие Александро-Невской лавры, 7 апреля открылся юбилейный год.
- 5 апреля 2017
- 28 февраля 2017
- 15 февраля 2017
- 7 апреля 2016
- 5 июня 2015
- 20 октября 2014
- 12 июня 2013