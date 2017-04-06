В праздник Благовещения Александро-Невская лавра отметит день своего основания

7 апреля (25 марта по ст. ст.) 1713 года в Невской обители была совершена первая Литургия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 7 апреля, Свято-Троицкая Александро-Невская лавра отмечает день своего основания, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии.

В 10:00 праздничную Божественную литургию в Свято-Троицком соборе совершит наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий в сослужении братии монастыря.

В 12:15 из Троицкого собора к Благовещенской церкви (Музей городской скульптуры) пройдет крестный ход.

В 12:20 перед Благовещенской церковью (первое каменное строение монастыря) будет совершен молебен.

Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных праздников Александро-Невской лавры. 7 апреля (25 марта по ст. ст.) 1713 года в Невской обители была совершена первая Божественная литургия в деревянной Благовещенской церкви (не сохранилась). По церковной традиции эта дата считается днем рождения монастыря. В 2013 году, когда отмечалось 300-летие Александро-Невской лавры, 7 апреля открылся юбилейный год.