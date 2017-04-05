Папа Римский Франциск встретился с наследником британского престола принцем Чарльзом

Принц Уэльский также встретился с кардиналом Паролином, госсекретарем Ватикана

ВАТИКАН. Папа Римский Франциск встретился в Ватикане во вторник, 4 апреля 2017 г., с наследником британского престола принцем Чарльзом и его женой Камиллой, герцогиней Корнуольской., сообщило Ватиканское Радио.

Встреча состоялась на четвертый день визита принца Чарльза в Италию, в ходе которого он посетил северо-итальянский город Виченцу в память о событиях Первой мировой войны, пострадавший от землетрясения город Аматриче в центральной Италии, а также Флоренцию, где наследник британской короны посетил местное отделение благотворительной службы Caritas и ознакомился с реализуемым ею проектом для иммигрантов, пожилых людей и матерей-одиночек.

Герцогиня Камилла также провела день в Неаполе, где встречалась с женщинами, ставшими жертвами торговли людьми, и представителями молодежи, испытывающими затруднения в учебе, - встреча прошла на бывшей вилле мафии, которая была конфискована государством.

В пресс-релизе Британского посольства при Святом Престоле говорится, что во время папской аудиенции, состоявшейся в аудитории Павла VI Папа Римский и принц Уэльский говорили о многих вопросах, вызывающих взаимный интерес.

Они также обменялись подарками (надо отметить, довольно экстравагантными): Папа Франциск подарил Чарльзу и Камилле бронзовую оливковую ветвь и копии своих трех главных документов: ‘LaudatoSì’, ‘EvangeliiGaudium’ and ‘AmorisLaetitia’. Принц Чарльз подарил понтифику корзину продуктов из королевского поместья в Хайгроуве, которая должна быть разделена среди бедных и бездомных.

Получасовая приватная встреча была, согласно сообщениям Ватикана и Лондона, неформальной и непринужденной по своему характеру. В ходе беседы стороны отметили, что это уже четвертый визит принца Чарльза в Ватикан, но его первое встреча с Папой Франциском. Учитывая обеспокоенность Папы римского и принца Уэльского проблемами защиты окружающей среды, экологическая тема неизбежно была затронута в разговоре между ними.

Межрелигиозный диалог также был темой для обсуждения. Тем более, что среди тех, кто встречал принца Уэльского ранее днем в Английском колледже в Риме, был английский кардинал Винсент Николс и четыре мусульманских лидера из Великобритании, которых Папа Римский также принял в Ватикане утром 5 апреля.

Прежде, чем покинуть Ватикан принц Чарльз также встретился с кардиналом Пьетро Паролином, госсекретарем Святого Престола. Для наследника британской короны и его супруги была также проведена экскурсия по Ватиканской библиотеке и секретным архивам, что позволило им увидеть некоторые бесценные исторические документы, сохраненные в обеих коллекциях.

В их числе было последнее письмо, написанное осужденной на казнь королевой Шотландии Марией Стюарт в 1587 г. Также принц Чарльз увидел письмо Папы Римского Павла IV с осуждением архиепископа Кентерберийского Томаса Кранмера, одного из лидеров английской Реформации, и письмо короля Англии Карла I, одобряющего назначение своего посла в Риме.