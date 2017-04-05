Атеисты в США оспаривают законность гранта НАСА Центру теологических исследований

Центр изучает связи теологии и астробиологии, науки и религии

ВАШИНГТОН. Организация атеистов в США оспаривает в суде законность гранта, выделенного руководством НАСА Центру теологических исследований на проект изучения связи теологии и астробиологии, а также иных «социальных результатов» астробиологических исследований,сообщает Worldreligionnews.

Активисты американского Фонда свободы от религии (ФСОР) подали протест на незаконный, по их мнению, грант в сумме 1.1 миллиона долларов, выделенный Центру в мае 2015 года. Под социальными результатами астробиологических исследований понимаются, помимо влияния новых научных данных на мировые религии, данные о происхождении жизни, о ее эволюции и возможном распространении во вселенной.

ФСОР направил официальное письмо протеста в адрес руководства НАСА, заявляя, что главной целью гранта являются теологические исследования, а получатель средств, Центр теологических исследований, создан именно для разработок в области христианской теологии, то есть по действующему основному закону США этот грант является, по мнению атеистов, абсолютно неконституционным. В письме утверждается, что теологические исследования не могут финансироваться за счет государственных средств под видом научных разработок, поскольку при этом возникает неконституционное смешение дел церковных и государственных.



Первый транш средств на эти исследования уже выделен, и отозвать его нельзя, но активисты ФСОР требуют, чтобы руководство НАСА прекратило дальнейшее выделение средств на этот проект. В письме также подчеркивается, что одним из спонсоров данного проекта является Фонд Джона Темплтона, который известен свой предрасположенностью к финансированию разного рода исследований на стыке науки и религии.

Шаги Фонда не ограничиваются только письмом протеста. Фонд также направил официальный запрос о целях и бенефициарах этого гранта НАСА. По запросу получена информация о том, что в Центре теологических исследований работают 11 теологов и всего один ученый, причем 10 теологов являются христианами. Такой состав работников Центра не вызвал бы вопросов у атеистов и юристов, если бы они занимались чисто светскими исследованиями, но они занимаются, главным образом, вопросами религии и связей религии с наукой. В списке проектных тематик, над которыми работает Центр, значатся, к примеру, такие: «Поиски христианских ответов на научные исследования по проблемам морали»; «Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла и его связи с астробиологическими открытиями»; «Разработка библейских толкований для новых научных моделей»; «Согласование христианской теологии с нынешними и вероятными астробиологическими открытиями»; «Попытка уяснения воздействия современной астробиологии на христианскую доктрину искупления грехов человечества Спасителем»; «Анализ христианских доктрин в аспекте сути и духа человеческих обязанностей»; «Подготовка монографии по христианской доктрине прощения» и др.

Эндрю Сидел, штатный юрист Фонда свободы от религии (ФСОР), направил официальное письмо и запрос на информацию Пенелопе Бостон, директору Астробиологического института НАСА, подчеркивая то обстоятельство, что НАСА не имеет права финансировать теологические исследования, поскольку эти действия нарушают конституцию страны. В письме также напоминается решение Верховного суда США, постановившего, что отказ в финансировании научных проектов исследования любых теологических проблем не может считаться дискриминацией религии на основании первой поправки к конституции США. От имени Фонда свободы от религии (ФСОР) в письме выражается обеспокоенность тем фактом, что НАСА позволило своим ученым отклониться от принципа строгой научности своих исследований.